ChengDu - Xi Jinping apre le Universiadi. Applausi per la delegazione italiana 29 Luglio 2023

Nella 31esima edizione dei giochi universitari internazionali, circa settemila iscritti di oltre cento Paesi, gli azzurri sono la più nutrita delegazione europea e la quarta al mondo dopo Cina, Giappone e Stati Uniti. Al semaforo verde per i Chengdu 2021 Fisu world university games, l'Italia con FederCusi è presente con 186 atleti, 95 donne e 91 ragazzi. Gli azzurri difendono i 44 podi conquistati nelle precedenti Universiadi tenutesi a Napoli nel 2019.. Ieri, venerdì 28 luglio, lo spettacolare e innovativo impianto sportivo Dog'an Lake sports park stadium, ha ospitato la cerimonia inaugurale. Alla presenza di oltre trentamila spettatori e dei circa diecimila ospiti, tra atleti, dirigenti, tecnici e accompagnatori, provenienti da oltre cento nazioni, il presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping ha aperto ufficialmente i giochi. Due ore di straordinario fascino per gli oltre quarantamila spettatori. Centoventi minuti con richiami alla storia, alla magia, ai rituali di una Cina che non finisce mai di stupire. Allo stadio Dong'an la cerimonia è stata spettacolare. Giochi di luci, fuochi pirotecnici, circa un migliaio tra ballerini, giocolieri, mangiafuoco e orchi, acrobati e musiche con l'ingresso delle delegazioni con i portabandiera: per l'Italia Edoardo Campopiano, oro a Napoli nella pallanuoto. Apertasi con i fuochi d'artificio che hanno riprodotto un gigantesco count down, le delegazioni hanno fatto ingresso nello stadio dopo aver goduto di uno step speciale, con orchestra e brani locali, nella struttura adiacente. La cerimonia è stata una perfetta ed elegante sintesi - tra palloni giganti similpanda, enormi ventagli fucsia, ballerini sospesi nel vuoto e costumi d'epoca - con lo sport e i valori di un paese dalla cultura millenaria. "Siamo portatori di un sentimento di fraternità e buone pratiche" ha detto il presidente di FederCUSI, Antonio Dima. La delegazione italiana, guidata dal vice presidente Gianni Ippolito, ha posato con uno striscione “Italian university sport for peace in the world". Le Universiadi, curate nei dettagli, sono seguite da un ingente apparato di sicurezza.

