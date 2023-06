Cagliari - Si chiude in Sardegna la formazione itinerante dei dirigenti sportivi FGI 20 Giugno 2023

Il master dirigenziale della Federazione Ginnastica d’Italia, curato da Roberto Ghiretti in collaborazione con il dott. Giuliano Sinibaldi fa un balzo in Sardegna. E a Bari, Catania, Torino e Firenze aggiunge Cagliari dove una trentina di tesserati FGI, alla presenza del presidente del comitato locale Stefania Soro, ha seguito la tematica sul modello futuro di sviluppo dello sport e delle società sportive, la Safeguarding Policy e la riforma dello sport e del lavoro sportivo. Argomenti di grande interesse in un momento di profonde trasformazioni nel comparto dell’associazionismo di settore. Si chiude così un’esperienza formativa molto apprezzata, mentre da settembre se ne aprirà un’altra con il corso under 35 on line.