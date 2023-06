Roma - Premio Ussi 2023 a Manila Esposito. L'Artistica tra i grandi dello sport italiano 05 Giugno 2023

Si è svolta questa mattina, presso il Circolo Canottieri Aniene, a Roma, la consueta premiazione dell'Unione Stampa Sportiva Italiana 2023 alla presenza del Presidente del CONI Giovanni Malagò, del Segretario Generale Carlo Mornati, del Direttore Generale di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, del n.1 del Comitato Paralimpico Luca Pancalli, del padrone di casa Massimo Fabbricini, del Presidente della Federgolf Franco Chimenti e del Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio Guido D'Ubaldo.

Sotto la magistrale guida di Jacopo Volpi, anche nuovo direttore di RAI Sport, e la conduzione della giornalista Simona Rolandi, sono state premiate le eccellenze sportive e giornalistiche che si sono distinte in questa stagione agonistica. Tra queste, anche Manila Esposito, la ginnasta della Nazionale di Artistica femminile, che ha vinto l'argento a squadre e si è laureata vicecampionessa alla trave nell'ultimo Campionato Europeo di Antalya, in Turchia. L'atleta di origini napoletane, che si è trasferita la scorsa estate all'Accademia Internazionale di Brescia dal Direttore Tecnico Enrico Casella, è stata accompagnata dalla sua tecnica storica Camilla Ugolini, che l'ha cresciuta alla Ginnastica Civitavecchia, club laziale per il quale è tesserata e con cui ha chiuso al 2° posto il Campionato di Serie A1.

"Sono molto giovane ma è stato un anno bellissimo. Ci sono stati i Mondiali di Liverpool che sono andati abbastanza bene ma poi sono arrivati gli Europei di Antalya dove ho vinto l'argento a squadre e alla trave. Ora mi sto preparando per i Mondiali di Anversa, speriamo di riuscire a conquistare la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi", ha detto un'emozionata Esposito nel ricevere il premio. A consegnarlo alla 16enne è stato il Direttore Generale di Sport e Salute Diego Nepi Molineris: "È un'emozione per me premiare una giovane ragazza di 16 anni. Nella vita sportiva conta non mollare mai, allenarsi tutti i giorni e cercare di vincere in gara. Ma anche quando perdi, devi avere la forza di ripartire".