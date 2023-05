Napoli - Play-off di A2 al canto del GAL: Lissone e Lecco, festa promozione! 28 Maggio 2023

Anche la Serie A2 ha il suo verdetto definitivo. Mancavano da assegnare gli ultimi posti, destinazione paradiso. Al PalaVesuvio di Ponticelli, in una Napoli ammantata di tricolore, pronta, tra una settimana, ad esplodere ancora, tra sporadici fuochi d’artificio, il concertone di Gigi D’Alessio a Piazza del Plebiscito e Castel dell’Ovo che si specchia nel golfo, le quinte, le quarte e le terze della regular season si sono affrontate in una lotta per la promozione all’ultimo attrezzo. Nella maschile prevale la Ghislanzoni GAL di Lecco che con 27 punti speciali e 156.800 di giuria prevale sull’Ares di Cinisello Balsamo, secondo con 26 e 158 punti tondi, e sui padroni di casa della Campania 2000, sul gradino più basso del podio di giornata a quota 19 e 153.750. Lorenzo Bonicelli e compagni, dunque, raggiungono in Serie A1 la Spes Mestre e la Panaro Modena, già ammesse dopo le tre prove stagionali a Firenze, Ravenna e Ancona. Restano invece nella serie cadetta e proveranno la scalata l’anno venturo sia Ivan Brunello e soci, sia i partenopei, cui rimane comunque la gioia di cantare “Sarò con te” ai futuri avversari. Tra le donne prevale un’altra GAL, questa volta di Lissone. Trascinate dalla tedesca Helen Kevric, straordinaria sugli staggi asimmetrici, le brianzole con 20 punti speciali e 102.650 reali hanno la meglio sulle meneghine della Futuregym di Desiree Carofiglio, seconde con 15 punti e un 91.750 sul campo. Fanalino di coda l’Acrobatic Fitness di Piacenza con 13 e 98.650. Le emiliane, applaudite come Imola, Ferrara e Cesena per la tragedia che ha colpito l’intera regione Emilia Romagna, hanno onorato l’impegno con, nel cuore, una doppia emozione. La Ginnastica Artistica Lissonese si unisce così alla Libertas Vercelli e a Riccione, altra realtà, quest’ultima, fortemente colpita dall’alluvione dei giorni scorsi. Il prossimo anno le vedremo nella massima serie contro gli squadroni e oggi pomeriggio daranno vita all’ultimo atto del Trofeo Veggy Good. La Fina Six di A1 sarà trasmessa in diretta dalle 15.20 su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre), con la telecronaca di Enrico Cattaneo e il commento tecnico di due prodotti della palestra di comunicazione FGI, Ilaria Colombo e Andrea Massaro. Alle premiazioni dei play-off della mattina sono intervenuti il presidente federale Gherardo Tecchi, il vice Rosario Pitton e il numero uno del Comitato Regionale FGI Campania Aldo Castaldo.

CLASSIFICA PLAY-OFF A2 GAM

CLASSIFICA PLAY-OFF A2 GAF