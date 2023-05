Porto Sant’ Elpidio - L’Aerobica ha laureato i suoi Campioni Nazionali Gold 08 Maggio 2023

Al Palazzetto dello Sport di Porto Sant’Elpidio (FM) si è svolto il Campionato Nazionale Gold di Ginnastica Aerobica allievi, junior e senior. Un fine settimana caratterizzato dal meteo favorevole che ha presentato il litorale adriatico baciato dal sole come vera primizia estiva. Nelle due intense giornate di gare, ben organizzate dalla locale società Artistica Porto Sant’ Elpidio con l’infaticabile Claudia Rosini in cabina di regìa, sono stati assegnati ben 26 Titoli Nazionali Gold. La giuria, presieduta da Serena Piccolo affiancata dalla Direttrice Tecnica Nazionale Luisa Righetti e dalla Referente di Giuria Nazionale Monica Darone in giuria superiore, ha valutato complessivamente 297 routine eseguite da 300 ginnasti e ginnaste in rappresentanza di 28 società di 12 regioni italiane. A curare la segreteria di gara è stato Alessandro Famiglini, mentre l’assistenza sanitaria è stata garantita dalla Croce Verde locale. Nel weekend marchigiano, la parte del leone l’ha fatta Ginnastica Macerata che ha vinto ben cinque titoli, seguono Aerobica Evolution ed Aerobica Entella con tre ciascuna, due per Artistica Porto Sant’ Elpidio, Valentia, Agorà e Sportinsieme, uno ciascuno, infine, per Sambughè, Chige, Mistral, Ritmica Kolbe, Novae Velletri e Ginnastica Yolo. È pur vero, però, che a volte il secondo posto in una categoria superiore può valere più della vittoria in una categoria inferiore se, per esempio, quel risultato apre le porte alla squadra nazionale o a possibili scenari internazionali. Come pure, le precarie condizioni fisiche non possono inficiare il valore di un atleta che, nonostante sia consolidato, non è riuscito nell’occasione a salire sul podio. La competizione ha comunque mostrato che la sezione è in crescita numerica e anche qualitativa, il che lascia ben sperare nei prossimi impegni internazionali, a cominciare dai Campionati Europei in programma a metà novembre ad Antalya (Turchia). Oltre a quelli riservati agli atleti scesi in pedana, gli applausi del folto e caloroso pubblico presente sugli spalti sono andati anche a Cris e Pino, le due mascotte che hanno reso ancor più piacevole e gioiosa la manifestazione, sia per grandi, sia per piccini. I loro nomi, al tempo stesso, hanno rievocato Crispino, il Santo Patrono della Città che, domenica prossima, sarà chiamata alle urne per rinnovare la sua Amministrazione. Alle premiazioni hanno provveduto il Vicepresidente federale Rosario Pitton, in rappresentanza del numero uno della FGI, il Cav. Gherardo Tecchi, che non ha voluto perdersi comunque buona parte dello spettacolo domenicale riservato alle categorie junior B e senior con tanti atleti delle squadre nazionali in pedana, il Presidente del C.R. Marche Marco Baioni, Claudia Rosini per la società organizzatrice, l’Assessora comunale allo Sport Emanuela Ferracuti, il Team Manager della sezione Walter Muzzi, Luisa Righetti e Monica Darone. Per i nomi di tutti i 26 Campioni Nazionali Gold, individuali, coppia conforme, coppie miste, trii e gruppi delle categorie allievi, junior A, junior B e senior, e conoscere tutti i risultati, si rimanda alle classifiche allegate.