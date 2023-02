Cottbus - Altre quattro finali con cinque ginnasti azzurri. Da domani le finali della World Cup in diretta su RaiPlay 24 Febbraio 2023

Ancona finali donne a Cottbus. In Germania, dove, quest’estate, a Monaco, vincevano quasi tutto, le fate dell’artistica femminile centrano altre due belle sfide in Coppa del Mondo. In diretta su RaiPlay, domenica alla trave, rivedremo l’agente delle Fiamme Oro Martina Maggio, quinta oggi in qualifica con il personale di 13.033, l’altra poliziotta Alice D’Amato e il talento di Civitavecchia Manila Esposito, rispettivamente terza con 13.466 e quarta con 13.333 al corpo libero. “In trave doveva esserci anche Elisa Iorio – ci racconta Marco Campodonico - ma questa mattina ha avuto un piccolo problema ad un ginocchio e per non rischiare la sua finale di domani alle parallele è stata tenuta precauzionalmente a riposo. Non sembra una cosa grave però va ancora valutata”. Sul fronte maschile spicca Macchini. Carlo conquista la finale alla sbarra con il punteggio provvisorio più alto, 14.233. Ad inseguirlo due giapponesi. Matteo Levantesi, che nello stesso attrezzo è solo dodicesimo con 13.133 e al volteggio è decimo con la media del 14.100 (14.200 – 14.00), conquista la seconda final eight maschile sugli staggi pari chiudendo settimo in qualifica con 14.333. Marco Sarrugerio invece non va oltre la quindicesima piazza con 13.300.

RISULTATI QUALIFICHE (DAY 2)

GAF

Trave

Corpo Libero

GAM

Volteggio

Parallele Pari

Sbarra

PROGRAMMAZIONE FINALI (ESCLUSIVA RAI/FGI):

SABATO 25 FEBBRAIO (orari italiani)

Diretta RaiPlay (differita Rai Sport HD martedì 28 febbraio dalle ore 17.00)

14:00 - 14:12 Cerimonia di apertura

14:13 - 14:56 Finale Corpo libero maschile e premiazione

14:57 - 16:15 Finali volteggio femminile, cavallo con maniglie e premiazioni

16:16 - 17:20 Finali parallele asimmetriche, anelli e premiazioni

DOMENICA 26 FEBBRAIO (orari italiani)

Diretta RaiPlay (differita Rai Sport HD mercoledì 1 marzo dalle ore 23.50)

14:13 - 15:19 Finali trave, volteggio maschile e premiazioni

15:20 - 16:28 Finali corpo libero femminile, parallele pari e premiazioni

16:29 - 17:14 Finale sbarra e premiazione