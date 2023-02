Scuola dello Sport, aperte le selezioni per il Corso per operatore ludico sportivo 23 Febbraio 2023

Nell’ambito del programma di formazione tecnico-sportiva, Sport e Salute organizza il corso per operatore ludico sportivo.

Il corso ha un taglio pratico e affronta il mondo dell’animazione per bambini attraverso attività sportive e ludico-ricreative, fornendo strumenti di base per approcciarsi in modo divertente ed educativo a tutto ciò che comporta l’avvicinamento di bambini e ragazzi al mondo sportivo, sfruttando tecniche nuove e diversificate. Al termine, i partecipanti saranno messi in condizione di pianificare, organizzare e gestire i progetti di attività ludico - sportive con un approccio coinvolgente e accattivante.

OBIETTIVO

Formare la figura professionale di operatore ludico-sportivo in ambito ricreativo/ludico/turistico. Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito conoscenze tecnico/pratiche, psicologiche, di gestione delle relazioni e di lavoro in gruppo, che consentiranno di svolgere il ruolo in modo consapevole. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che intendono lavorare nel settore, con ruoli di operatore ludico-sportivo, in strutture organizzate come villaggi turistici, campeggi, grandi alberghi, navi da crociera, ludoteche, centri estivi e ovunque sia richiesta animazione sportiva.

DIDATTICA

Il Corso, con frequenza obbligatoria, prevede 50 ore di formazione suddivise tra teoria e pratica.

Per i partecipanti non residenti nel Lazio, impossibilitati a seguire le lezioni in presenza, è possibile seguire le docenze di alcuni moduli online, su piattaforma Teams.

Le lezioni sono svolte da docenti del settore dello sport e dell’intrattenimento, con l’intervento di sportivi professionisti e Campioni dello Sport.

Al termine del corso, ai partecipanti che avranno superato i test finali, sarà data l’opportunità di svolgere, nel periodo maggio/ottobre 2023, training on the job retribuito all’interno dello staff che verrà impiegato nel “Foro Italico Camp”. Verrà rilasciata, oltre all’attestato di frequenza, una lettera di presentazione individuale personalizzata.

Sono consentite un massimo di 6 ore di assenza relative alla parte teorica e un massimo di 2 ore per la parte pratica.

Visualizza il programma del Corso

DESTINATARI

Il Corso è rivolto a tutti i giovani operatori del mondo ludico-ricreativo e sportivo, in particolare ai Tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, ai laureati e laureandi in Scienze Motorie e Corsi di laurea affini e agli animatori turistici, tecnici di ludoteche e animatori socio ricreativi.

QUANDO

11 marzo – 6 maggio 2023

DOVE

Scuola dello Sport, Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, Largo Giulio Onesti 1, ROMA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 300 + 2 (bollo amministrativo)

CREDITI FORMATIVI

Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Attività formativa inserita nella piattaforma SOFIA del MIUR valida per l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della direttiva MIUR 170/2016 con il numero identificativo 80311. L'iscrizione sulla piattaforma SOFIA non prescinde da quella richiesta dalla Scuola dello Sport che dovrà comunque avvenire attraverso le modalità di seguito indicate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione dovranno essere compilate preferibilmente entro Venerdì 3 marzo. Dopo aver effettuato la registrazione sul sito della Scuola dello Sport, compilare il modulo online presente all’interno della scheda del Corso.

L’accettazione dell’iscrizione è subordinata alla presentazione della documentazione completa e al superamento del colloquio conoscitivo-motivazionale. Superata la selezione, si riceverà una e-mail di conferma con i dati per effettuare il bonifico.

L’iscrizione si riterrà completata con l’invio a sds_catalogo@sportesalute.eu della copia del bonifico.

Il Corso si terrà al raggiungimento di un numero congruo di partecipanti.

INFORMAZIONI

Tel:06/3272.9114 - 9110

E-mail: sds_catalogo@sportesalute.eu