Cuneo - Fabriano festeggia in A1 e in diretta su La7.it. Udinese e Raffaello Motto inseguono. Ospiti d’eccezione le Farfalle azzurre 18 Febbraio 2023

Il Palazzetto dello Sport di Cuneo ha ospitato nuovamente la prima prova del Campionato Nazionale di serie A di ginnastica ritmica, Trofeo San Carlo Veggy Good, la tappa che ha dato il via ad una nuova entusiasmante stagione sportiva della disciplina dei piccoli attrezzi e che vedrà le migliori squadre italiane sfidarsi in pedana dopo la pausa del campionato, il tutto in diretta sul network La7 del Gruppo Cairo Communication, dopo la rinnovata partnership con la Federginnastica. Le prime tre tappe - Cuneo, Ancona (4 marzo) e Desio (25 marzo) - saranno trasmesse in diretta e on demand sul canale web La7.it per approdare poi su La7 con la Final Six al Pala Gianni Asti di Torino (30 aprile), passando per le Coppe del Mondo visibili invece su La7d e che tracceranno la #roadtomilano, l’atto conclusivo del circuito internazionale in scena il 23 luglio e in diretta sulla rete ammiraglia del canale. La FGI torna quindi a volare su #la7ritmica.

Dopo l’impeccabile organizzazione della scorsa edizione, la Federazione Ginnastica d’Italia ha deciso nuovamente di affidare la regia dell’evento all’A.S.D. Cuneoginnastica - guidata dal presidente Claudio Adinolfi coadiuvato da uno staff instancabile di volontari e collaboratori - che, per l’occasione, torna ad organizzare una manifestazione prestigiosa per il movimento sportivo ma anche per tutto il territorio della provincia Granda, che ha avuto come ospiti d’eccezione il bronzo olimpico di Tokyo 2021, la Squadra nazionale italiana di Ginnastica Ritmica. Le Farfalle al gran completo - Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Daniela Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo, Giulia Segatori, Agnese Duranti, Martina Santrandrea, Alexandra Naclerio e Laura Zambolin – hanno portato sulla pedana piemontese gli esercizi di gara davanti ad un pubblico in visibilio.

Una gara entusiasmante quella della massima serie che ha visto trionfare in questa tappa le campionesse in carica della Ginnastica Fabriano, che lo scorso anno hanno conquistato uno storico scudetto, il sesto consecutivo. La squadra marchigiana - composta dalla cinque volte campionessa del mondo, l’agente delle Fiamme Oro Sofia Raffaeli accolta in pedana da un applauso assordate dagli oltre mille spettatori, e dall’aviere dell’Aeronautica militare Milena Baldassarri, insieme a Lorjen D’Ambrogio – ha totalizzato 127.450 punti relegando sulla piazza d’onore l’ASU di Udine con il complessivo di 122.800 punti. Il club friulano è riuscito, grazie agli exploit al cerchio della tedesca Anastasia Simakova (pt. 32.750) e di Tara Dragas alla palla (pt. 32.450) a tenersi alle spalle le ginnaste della Raffaello Motto Viareggio che hanno potuto contare sull’aiuto di Darja Varfolomeev. La medaglia d’argento All-Around al mondiale di Sofia 2022 ha conquistato 31.500 punti che, sommati a quelli di Chiara Puosi, Sofia Sicignano e Chiara Badii, raggiungono quota 120.800. A rincorrere la testa della classifica: Armonia d’Abruzzo (pt. 118.000), Polisportiva Varese (pt. 113.750), Eurogymnica Torino (pt. 111.050), Iris Giovinazzo (pt. 110.250), Aurora Fano (pt. 109.700), Ritmica Romana (pt. 109.200), Ginnastica Terranuova (pt. 108.750), San Giorgio ’79 (pt. 107.850) e Auxilium Genova (pt. 105.100).

Alle premiazioni – presentate dalla ormai affezionatissima voce di Fabio Gaggioli - hanno partecipato il vice presidente vicario della Federginnastica Valter Peroni – in rappresentanza del numero uno di viale Tiziano, il cav. Gherardo Tecchi – il presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta FGI Angelo Buzio, la consigliera della fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo nonché delegata CONI provinciale Claudia Martin e l’Assessore allo sport del Comune di Cuneo Valter Fantino.