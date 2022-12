Rimini - Specialità Gold e Coppa Italia di Parkour in un tifo da stadio, sognando...Roma 2024! 13 Dicembre 2022

Durante la Winter Edition della Ginnastica in Festa si sono tenuti anche il Campionato Italiano Gold di Specialità e la Coppa Italia di Parkour. Per il primo, sabato, ha aperto la competizione lo Speed dove, a livello Senior A, nella maschile, si è imposto Luca Spanò della siciliana New Sport, davanti a Luca De Marchi e Nicholas Visintin, entrambi della società goriziana Dinamic Gym. Nei Senior B il più veloce è stato il brixiano Simone Vacca, salito sul gradino più alto del podio con la compagna di Brescia Francesca Consolini, leader della Femminile. Nelle categorie giovanili spiccano nelle rispettive gare gli allievi A1 Matilda Bonina e Gianluca Baroncini, gli allievi A2 Ginevra Maria Braghittoni e Lorenzo Andraghetti, gli A3 Eleonora Vacca e Luca Zanoni, gli Junior 1 Lucrezia Sorci e Leonardo Agosta e gli Junior 2 Sofia Figar e Giulio Maria Henrique De Carolis. Domenica è stata la volta del Freestyle dove il campione italiano 2022 dei Serior A è risultato Fausto Vicari, il precursore della New Sport bravo a precedere Lautaro chialvo Bantle della Dinamic Gym e Mario Russo della Campania 2000. Simone Vacca fa il bis nei Senior B, aggiungendo l’oro dello stile libero a quello della velocità. Idem per la Consolini, unica partecipante ma grande interprete e fonte di ispirazione per le traceuses italiane. Nelle altre fasce nomi nuovi e conferme, rispetto alla giornata precedente, tra i plinti della Fiera di Rimini, su uno dei campi gara più belli che siano mai stati allestiti in una competizione nazionale FGI. Sotto le insegne di PlayStation, sponsor del PK federale si sono fatti ancora una volta valere Matilda Bonina e Gianluca Baroncini nell’A1, la solita splendida Braghittoni, insieme però, questa volta, ad Adriano Bresciani nell’A2, Ludovica Ziino e Matteo Rozic tra gli Allievi A3. Si ripetono Lucrezia Sorci e Sofia Figar negli Junior 1 e 2 donne, mentre tra gli uomini spiccano due Francesco, rispettivamente, Zanotti e Poli. Botti finali, tra tifo da stadio e musica a tutto volume, con la Coppa Italia. Dopo gli Allievi e la Serie B, si sono misurati i campioni della A maschile, dando vita ad una sfida infinita, conclusasi ai supplementari dopo un incredibile pari merito tra la Brixia di Andrea Pasinetti e la Dinamic Gym allenata dal number one Nicholas Visentin. A spuntarla, alla fine, sono i bresciani Nicolò Bettera, Giulio Maria Henique De carolis e Simone Vacca, bravi a battere per una manciata di millesimi i giuliani Gabriele Franzoni, Raffaello Russian ed Enea Zilli. Soddisfazione per l’itero staff tecnico della nazionale azzurra che ha potuto assistere ad un confronto di ottimo livello che fa ben sperare per il prosieguo dell’attività tecnica della più giovane delle sezioni della ginnastica. “E’ stato un successo – conferma il DTN Roberto Carminucci – Abbiamo registrato l’ingresso di atleti nuovi, molto performanti. Quindi si è allargata la famiglia del parkour italiano e ciò mi riempie di gioia. Ottimo lavoro delle società, altrettanto stimolante la partecipazione. Grazie ai genitori, ai club delle ragazze e dei ragazzi e ai miei collaboratori del Team Itali. E’ stato un anno stupendo per noi, chiuso in bellezza con le medaglie iridate. Qui a Rimini abbiamo applicato il nuovo regolamento che varrà fino al 2024. Prossimi appuntamenti le World Cup di Montpellier e Sofia 2023, con, nel cuore, la rassegna mondiale del 2024 che speriamo di disputare in casa. E’ ancora un sogno, però, fino a pochi anni fa, lo era anche tutto quello che abbiamo realizzato finora”.

RISULTATI SPEED GOLD

RISULTATI FREESTYLE GOLD

RISULTATI COPPA ITALIA