Pomigliano d’Arco – Serie A di Aerobica all’Artistica P.S. Elpidio, promosse California e Sportinsieme 20 Novembre 2022

Fermo il campionato di Serie A di Calcio ma non quello di Ginnastica Aerobica andato in scena al Palazzetto dello Sport di Pomigliano d’Arco insieme alla Serie B, alla Serie D e al Campionato Nazionale Allievi. Non fa più notizia l’ottima organizzazione delle competizioni curata della locale società Fitness Trybe con Graziano Piccolo in cabina di regìa e Fabio Gaggioli al microfono, con la sua voce inconfondibile, per illustrare la kermesse, presentare le autorità intervenute, il corpo giudicante e gli atleti, chiamando questi ultimi in successione in pedana per l’esecuzione delle loro routine. Due intense giornate di gara, con la seconda ripresa interamente dalle telecamere di Ave Media Solutions per il canale YouTube della Federazione Ginnastica d’Italia sul quale gli appassionati potranno vedere, in differita, i massimi campionati per società, svoltisi al Palazzetto vesuviano.

In Serie A il titolo tricolore è andato ad Artistica P.S. Elpidio che ha preceduto sul podio Aerobica Evolution e Ginnastica Agorà. Con loro, hanno confermato la presenza nella massima serie 2023 anche G.S. Sambughè, Ginnastica Valentia, Ginnastica Macerata, Ghisalbese e Chige, giunte nell’ordine.

Ad esse si andranno ad aggiungere California Center Club e Sportinsieme che in Serie B sono arrivate alle spalle di Ginnastica Agorà, che però già milita in Serie A. Appena fuori dal podio la società di casa Fitness Trybe, che rinvia al prossimo anno la scalata alla serie superiore, insieme a Club Ginnastico Benevento, Gymnova Sporting Club e Aertwist, nell’ordine nella Serie cadetta.

Nella prima giornata, in Serie D sono salite sul podio Sportinsieme, Akuadro Sport e Tritium sul terzo gradino insieme a Gardacademy, seguite da Nemo, Infinity Wellness For You, Aertwist, Dinamic Gym e California Center Club.

Nel Campionato Nazionale allievi, infine, il titolo è andato a Ginnastica Macerata che ha preceduto Ginnastica Agorà, Ginnastica Valentia, Aeros Latina, Sportinsieme, Fitness Trybe e California Center Club.

La segreteria di gara è stata curata da Celeste Barone, presenti il Referente Nazionale dei Segretari di Gara Andrea Costarelli e quello Regionale Enzo Tais, per l’esordio e messa a punto del nuovo sistema di gestione informatica delle competizioni della sezione con i risultati pubblicati da Gymresult. L’assistenza sanitaria è stata a cura dell’Ispettore Sanitario del C.R. Campania dott. Alberto Testa, mentre alle premiazioni hanno provveduto il Vicepresidente federale Rosario Pitton, delegato del Presidente cav. Gherardo Tecchi, il Consigliere regionale Graziano Piccolo, in rappresentanza del Presidente della FGI Campania Aldo Castaldo, l’Assessore allo Sport del Comune di Pomigliano d’Arco Anna Fiore, e Raffaela Lanza per conto della società organizzatrice.