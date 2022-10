Napoli - Questa sera la proclamazione della Regina Assoluta GAF 2022, in diretta su tv.italiateam.sport 14 Ottobre 2022

Nel Pala Vesuvio di Ponticelli è in corso una sfida fra poliziotte. Uscirà probabilmente fra le tre agenti delle Fiamme Oro, Alice D’Amato, Giorgia Villa e Martina Maggio, il nome della campionessa italiana assoluta della ginnastica artistica italiana. Un duello a tre, fra amiche, fra ginnaste che si allenano da sempre nello stesso posto, che condividono da sempre lo stesso stile di vita. Una vittoria che renderà felicissimo chi avrà l’onore di salire sul gradino più alto del podio ed iscrivere il proprio nome nel prestigioso albo d’oro degli “assoluti”, ma sarà un’emozione condivisa dalle altre due che quest’anno dovranno accontentarsi di argento e bronzo. L’appuntamento partenopeo organizzato dalla Campania 2000 e dal Comitato Regionale FGI, che oggi (inizio della gara previsto alle ore 20) vedrà il suo epilogo per quanto concerne il titolo all-around dell’artistica femminile, rappresenta il clou della stagione individuale dei grandi attrezzi e la modifica effettuata quest’anno per renderla simile ad una competizione internazionale ha aggiunto interesse sulla conquista del titolo. Alice D’Amato, in testa dopo la prima giornata di gare con 56 punti tondi tondi, e Martina Maggio che insegue la compagna staccata solamente di un decimo e mezzo, vantano un leggero vantaggio su Giorgia Villa (55.200), che comunque il suo “assoluto” l’ha già vinto essendo riuscita a ripresentarsi sui quattro attrezzi dopo un lunghissimo periodo di tempo. Alle spalle del trio delle meraviglie che si allena all’Accademia Internazionale di Brescia e che veste i colori delle Fiamme Oro, si sta ritagliando un posto di rilievo nel ranking nazionale anche la laziale Manila Esposito (54.350), che dopo la bella vittoria nel “Memorial Blume” di Barcellona proverà questa sera ad insidiare le compagne in azzurro Villa, D’Amato e Maggio per trovare un posto al sole. Non lontana da Manila veleggia al quinto posto della classifica provvisoria la pugliese della Brixia Brescia Veronica Mandriota (53.150). Più lontane le junior Alessia Guicciardi (Biancoverde Imola, 49.850) e Letizia Saronni (Sport Bollate, 49.550). A chiudere la classifica provvisoria della prima giornata sono Caterina Cereghetti (Ginnastica Riccione, 49.400), Carolina James (Biancoverde Imola, 46.800) e Giorgia Leone (Brixia), che, infortunatasi ad un ginocchio durante il riscaldamento della gara di mercoledì sera, si è esibita solamente nell’esercizio alle parallele asimmetriche, attrezzo che la vedrà protagonista anche oggi. La competizione odierna oltre ad assegnare il titolo di campionessa “assoluta” per il 2022 sarà utile per stilare la lista delle partecipanti alle finali di specialità che domenica pomeriggio assegneranno le medaglie agli attrezzi. Le “gare due” della maschile e della femminile, unitamente alle finali di specialità di domenica, saranno trasmesse integralmente sulla nuova piattaforma OTT del Coni, tv.italiateam.sport (CLICCA QUI) mentre l’ingresso al PalaVesuvio sarà gratuito. I punteggi in tempo reale sono disponibili attraverso il sistema LiveGym della Proxima Centaury dei fratelli Vailati (CLICCA QUI) In tribuna d’onore, come già avvenuto ieri sera in occasione della gara riservata al settore maschile, per festeggiare questo “autunno napoletano della ginnastica”, ci saranno il vicepresidente FGI Rosario Pitton, il presidente del comitato locale Aldo Castaldo, il coordinatore dei team manager delle sezioni della Federazione Andrea Facci e il direttore tecnico del settore Enrico Casella, quest’ultimo doppiamente interessato all’evento nel valutare le ginnaste che sono in procinto di guadagnarsi la convocazione per gli ormai imminenti campionati del mondo di Liverpool.