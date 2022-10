Napoli - I Campionati Italiani Assoluti da domani in diretta sull'OTT del CONI, tv.italiateam.sport 13 Ottobre 2022

Al Pala Vesuvio di Ponticelli è in corso una specie di mondiale. In realtà si tratta dei campionati italiani di ginnastica artistica, maschili e femminili, ma per la vicinanza con la rassegna iridata - in programma a Liverpool dal 29 ottobre al 6 novembre - e, soprattutto, per la formula innovativa introdotta quest’anno - che spalma l’evento su cinque giornate proprio come accadrà ai prossimi campionati del mondo - l’appuntamento partenopeo organizzato dalla Campania 2000 e dal Comitato Regionale FGI, il clou della stagione individuale dei grandi attrezzi, somiglia molto alla massima competizione internazionale. Non ci sono gli stranieri, è vero, però il livello dell’artistica azzurra - che al momento vanta il numero uno del pianeta al corpo libero, Nicola Bartolini, e il numero due agli anelli, l’aviere Marco Lodadio, per non parlare delle Fate, campionesse europee, e degli alfieri della squadra maschile che a Monaco di Baviera, la scorsa estate, chiusero sulla piazza d’onore del Vecchio Continente - è talmente alto da garantire a Napoli un grande spettacolo e una degna anticipazione della manifestazione d’Oltremanica, di cui gli Assoluti rappresentano il test conclusivo. Da oggi si cominciano ad assegnare i titoli. Dalle 20.00 alle 22.00 di questa sera andrà in scena l’ultimo atto della sfida tra le pretendenti regine, con la campionessa uscente, l’agente delle Fiamme Oro Giorgia Villa, tornata a sorpresa su tutti e quattro gli attrezzi nel tentativo di difendere la corona, oltre che per puntare alle finali di specialità di domenica 16 ottobre (dalle 14.50 alle 18.40). Stesso discorso, sabato 15, dalle 15.35 alle 18.00, nel concorso generale uomini, dove però il trono è già vacante, visto che il re Ludovico Edalli (sei volte vincitore all around come i mostri sacri Jury Chechi e Franco Menichelli), girando soltanto a cavallo con maniglie, sugli staggi pari e alla sbarra, sarà costretto ad abdicare, dopo una striscia di quattro successi consecutivi. Tanti i pretendenti alla sua successione, a cominciare dallo stesso Bartolini (Pro Patria Bustese), da Lorenzo Casali (Giovanile Ancona) e Matteo Levantesi (Virtus Pasqualetti Macerata), i tre protagonisti del completo tedesco agli Europei in Baviera. Tra le donne non vedremo la leader continentale Asia D’Amato (oro a Napoli nel 2019 e 2020), l’argento olimpico al corpo libero Vanessa Ferrari, recordwoman di tutti i tempi con sette Assoluti all’attivo, oltre a Lara Mori, Angela Andreoli e le giovani Sofia Tonelli e Viola Pierazzini. Giorgia Villa permettendo - considerato anche il credito con la sfortuna della bergamasca che proprio agli Assoluti di Napoli 2021 perse il treno dei Giochi di Tokyo - le probabili nuove “queen” potrebbero essere due inediti: gli agenti di Polizia Martina Maggio, che ci è andata vicino molte volte senza mai riuscire a centrare il bersaglio grosso, e Alice, la sorella gemella di Asia, che così scriverebbe di nuovo il nome “D’Amato” in un palmares federale che risale al 1937 per la femminile, e addirittura al 1925 nella maschile. La tre giorni sarà trasmessa integralmente sulla nuova piattaforma OTT del Coni, tv.italiateam.sport (CLICCA QUI) mentre l’ingresso al PalaVesuvio sarà gratuito previa prenotazione all’indirizzo eventicampania2000@gmail.com. In tribuna d’onore, a festeggiare questo “autunno napoletano della ginnastica” - gran parte del merito del quale va anche al dirigente grandi impianti sportivi del Comune di Napoli Gerarda Vaccaro - ci saranno il numero uno federale Gherardo Tecchi, il suo vice Rosario Pitton, il presidente del comitato locale FGI Aldo Castaldo e i direttori tecnici Enrico Casella e Giuseppe Cocciaro, attenti a valutare i ginnasti che a fine mese si giocheranno il pass olimpico sulla road to Paris 2024.