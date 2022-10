Pescara - Presentato in Comune il progetto delle piccole Farfalle 07 Ottobre 2022

Questa mattina, presso la Sala della Giunta DEL Comune di Pescara, alla presenza del Sindaco Carlo Masci e del Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Gherardo Tecchi è stato presentato il progetto della nuova squadra nazionale italiana juniores di Ginnastica Ritmica, in preparazione per i campionati ‘Europa di categoria, in programma dal 17 al 21 maggio 2023, a Baku, in Azerbaijan. L’Italbaby - composta da Elisa Dobrovolska e Ginevra Giacco dell’Armonia d’Abruzzo di Chieti, Virginia Cuttini dell’Eurogymnica di Torino, Gaia D’Antona e Cristina Ventura della Gymnasium Ginnastica di Gravina di Catania, Michelle Greganti della Ginnastica Opera di Roma, Caterina Maltoni dell’Endas Cervia e Bianca Vignozzi dell’Etruria di Prato – potrà allenarsi Il palasport "Giovanni Paolo II" agli ordini di Germana Germani e Chiara Ianni. Alla conferenza stampa odierna sono intervenuti anche l’Assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli, la Team Manager dei piccoli attrezzi Paola Porfiri, il numero uno del Comitato regionale FGI Abruzzo Mario Centi Pizzutilli, il consigliere Enrico Paolini e federica Chiavaroli, presidente Scuola Major. Il progetto delle piccole Farfalle è coordinato dalla Direttrice Tecnica nazionale Emanuela Maccarani che non ha preso parte all’incontro ma supervisionerà il suo evolversi fino all’epilogo dei grandi appuntamenti del 2023.