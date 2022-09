Sofia – Al via la seconda World Cup di Parkour del 2022 08 Settembre 2022

Domani, venerdì 9 settembre, prenderà il via la seconda World Cup di Parkour del 2022. Il Direttore Tecnico Nazionale Roberto Carminucci, presente in Bulgaria insieme ai tecnici Marco Bisciaio e Francesco Venturelli, ha convocato: Rosario Barile (Ginnastica Campania 2000), Andrea Consolini (Brixia), Luca Demarchi (Dinamic Gym), Davide Rizzi (Roma 70), Mario Russo (Campania 2000), Fausto Vicari (New Sport) e Nicholas Visintin (Dinamic Gym). I migliori interpreti di questa disciplina si ritroveranno sul campo gara della National Palace of Colture per sfidarsi nello Speed e nel Freestyle. La delegazione azzurra, pronta a dare spettacolo, è trainata da due traceur d’eccezione che hanno già scritto il proprio nome nel palmares internazionale. Andrea Consolini, infatti, ha conquistato non solo la prima medaglia FGI per questa sezione lo scorso anno proprio nella Coppa bulgara ma anche uno storico argento ai World Games di Birmingham di metà luglio mentre Fausto Vicari tenterà di migliorare la propria performance nel Freestyle valsa la medaglia di bronzo alla prima World Cup del circuito di quest’anno a Montpellier.