Pescara - Ecco la nuova Squadra Junior di Ginnastica Ritmica verso gli Europei 2023 02 Settembre 2022

Inizia l’avventura della Squadra Nazionale junior di Ginnastica Ritmica, creata su proposta della Direttrice Tecnica Emanuela Maccarani e su autorizzazione del Presidente federale Gherardo Tecchi. Domani partirà l’attività addestrativa del nuovo gruppo juniores dei piccoli attrezzi, guidato dalla responsabile Germana Germani e dalla tecnica Chiara Ianni, al Palazzetto dello Sport “Giovanni Paolo II” di Pescara. Le otto giovani ginnaste, che sono entrate a far parte della Squadretta junior dopo il lavoro di selezione estiva, lavoreranno in preparazione dei Campionati Europei 2023 a Baku, in Azerbaijan.

Ecco, allora, la composizione dell’Italbaby di Ritmica: Elisa Dobrovolska e Ginevra Giacco dell’Armonia d’Abruzzo di Chieti, Virginia Cuttini dell’Eurogymnica di Torino, Gaia D’Antona e Cristina Ventura della Gymnasium Ginnastica di Gravina di Catania, Michelle Greganti della Ginnastica Opera di Roma, Caterina Maltoni dell’Endas Cervia e Bianca Vignozzi dell’Etruria di Prato.

CIRCOLARE DI CONVOCAZIONE