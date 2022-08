Caorle - Il punto della DTN Emanuela Maccarani in vista dei Mondiali di settembre 01 Agosto 2022

A Caorle, in occasione del bilaterale di Ritmica con la Germania, abbiamo incontrato Emanuela Maccarani, DTN della sezione dei piccoli attrezzi, che ha fatto il punto sulla preparazione della Nazionale azzurra in vista dei prossimi appuntamenti.

"Siamo in avvicinamento al Campionato del Mondo e il lato più difficile di questa lunga estate è stato l’annullamento delle competizioni internazionali di World Challenge Cup di Minsk e Mosca; quindi per mantenere l’allenamento alla gara delle nostre squadre nazionali era necessario creare delle competizioni in Italia. Da qui l’organizzazione di queste amichevoli volute dalla Federazione e che ha visto il coinvolgimento, a Caorle, della società Nova Gym, presieduta da Pinuccia Zone, e del Comune veneto. Non è mai una cosa scontata, perché c’è sempre un grande lavoro e dispiego di forze dietro a una gara del genere.

Per quanto riguarda le individualiste, testeremo tutte le ginnaste prima dei Mondiali di Sofia di metà settembre e in vista dell’unica tappa di World Challenge Cup di Cluj-Napoca, in Romania, alla fine del mese di agosto. Ci sarà un’ulteriore tappa di avvicinamento a questi appuntamenti, in programma il prossimo 20 agosto, al Pala Golfo di Follonica; sarà un incontro internazionale tra Italia e Grecia che vedrà, appunto, coinvolte le individualiste senior e la Squadra nazionale.

Stiamo lavorando molto per portare a casa più decimi possibili: innanzitutto sulle difficoltà che sono parte preponderante del nostro punteggio. Un allenamento quotidiano minuzioso sia a livello individuale sia di squadra, con particolare attenzione al lavoro sull’attrezzo.

A Follonica le ragazze si stanno allenando in un clima torrido: c’è un tasso di umidità altissimo che rende difficile muoversi sulla pedana; sono però ginnaste esperte e motivate, in grado di gestire anche le situazioni più estreme, come quelle di questa estate. Pensate alla pedana sempre umida, così come gli attrezzi… Diventa tutto molto difficile.

Inutile negarlo: i nostri occhi sono puntati sui Campionati del Mondo di Sofia. Non ci nascondiamo dietro un dito. Abbiamo grosse velleità, da ogni punto di vista, sia individuale sia di gruppo e nella gara per team, dove abbiamo ottenuto, nelle ultime competizioni importanti, due argenti: ai Mondiali del 2021 e agli ultimi Campionati d’Europa. È bello poter pensare di puntare a risultati prestigiosi: il lavoro è quindi anche sulle ginnaste che possano interiorizzare questa possibilità che è certamente alla loro portata. Una grande responsabilità ma anche e soprattutto una forte motivazione!”