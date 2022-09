Pesaro - La ritmica italiana si laurea in filoSofia! E' la Coppa Raffaeli. Baldassarri d'argento per una doppietta storica 04 Giugno 2022

Sofia Raffaeli scrive un’altra pagina di storia e sembra davvero non porsi limiti, continuando ad alzare l’asticella dei suoi obiettivi futuri. La 18enne marchigiana ha illuminato la scena della Vitifrigo Arena di Pesaro trionfando nel concorso generale individuale dell'ultima tappa di Coppa del Mondo di ritmica con il punteggio complessivo di 126.800, imponendosi per la terza volta in stagione. L'allieva di Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova, in forza al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, aveva ottenuto lo stesso risultato ad Atene e a Baku, nei mesi scorsi. E già quello rappresentava un primato mai raggiunto. Grazie al successo casalingo, di fronte ad un pubblico entusiasta, dopo un 32.750 alle clavette – il più alto dell’attrezzo – e il 28.600 al nastro (valido per il sesto pass d’ammissione alla final eight) il fenomeno di Chiaravalle ha fatto suo il trofeo dell’intero circuito 2022, come mai nessuna italiana prima di lei. A completare la doppietta FGI ci pensa Milena Baldassarri, ormai calata nel ruolo di chioccia e di pungolo della giovane compagna. L’aviere dell’Aeronautica Militare ha festeggiato dalla piazza d’onore dopo il 30.100 alle clavette e il 29.750 – il parziale più alto della specialità - al nastro, totalizzando 120.950 punti complessivi. Sul terzo gradino della Città di Rossini la bulgara Stiliana Nikolova (119.100), capace di precedere l'uzbeka Takhmina Ikromova (118.300), la kazaka Elzhana Taniyeva (118.200), la slovena Ekaterina Vedeneeva (117.550), la tedesca Margarita Kolosov (117.250) e l'ucraina Viktoriia Onopriienko (115.950). Hanno effettuato le premiazioni il presidente della Federazione Internazionale, il giapponese Morinari Watanabe, il numero uno della ginnastica italiana Gherardo Tecchi, la presidente del Comitato Tecnico RG della FIG, l’egiziana Noha Abou Shabana, il massimo dirigente del Coni Marche Fabio Luna, e Luca Pieri, presidente Aspes. Domani si disputeranno le finali di specialità, a partire dalle 14.00, in diretta su La7. “Contenta del risultato ma voglio fare ancora meglio – ci racconta Milena - Adesso abbiamo una settimana di lavoro intenso prima di partire per gli Europei di Tel Aviv e cercherò di dare il massimo per arrivare pronta a questo importante appuntamento. Rispetto a ieri, oggi mi sentivo più grintosa e tirata, al di là degli errori mi sentivo più convinta in pedana. Mi sono piaciuta di più! Che bello gareggiare davanti ad un pubblico così. Il tifo è una parte fondamentale delle gare, c’è mancato tanto. Ora pensiamo alle finali, bisogna entrare con la testa giusta dosando le energie, perché l’importante è arrivare in fondo!”. “Dedico questa Coppa a tutta l’Italia alle mie allenatrici e alla mia famiglia– aggiunge Sofia, guardando il suo splendido premio - Ringrazio naturalmente le Fiamme Oro per la forza che mi hanno dato in questo periodo di crescita. Fino a due anni fa non avrei mai potuto sognare una cosa del genere. Però abbiamo lavorato tanto per raggiungere questi risultati. E’ presto per festeggiare però. Stasera mi riposo e poi si ricomincia più carichi di sempre, affrontando una finale alla volta. Resettiamo e via. Mi spiace per l’errore al nastro, sono contenta degli altri attrezzi. Che emozione vedere tanta gente gridare il mio nome dagli spalti. Mi dà una carica pazzesca”. La domanda finale è per la Cantaluppi, le chiediamo dove possa arrivare questa ragazza. La risposta è degna di una grande tecnica con un’enorme esperienza alle spalle: “lo dimostrerà il tempo!”.

CLASSIFICA ALL AROUND INDIVIDUALE

CLASSIFICA QUALIFICHE CLAVETTE

CLASSIFICA QUALIFICHE NASTRO

START LIST FINALI CL/NA