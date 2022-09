Rimini - L'Italbaby fa incetta di finali nella 3ª Aere Cup junior. Oggi in scena anche le qualificazioni senior 27 Maggio 2022

Sono finalmente iniziate le gare di trampolino elastico, double mini trampoline e tumbling alla Fiera di Rimini.

Momento di grande emozione per il Comitato organizzatore locale che, in collaborazione con la Federginnastica e la Federazione Internazionale di Ginnastica, ha organizzato la prima di due settimane di eventi sportivi di altissimo livello, con atleti pluri-medagliati e olimpionici. Sarà possibile assistere alla 3° edizione della Aere Cup e alla 4° tappa italiana del circuito di Coppa del Mondo per queste discipline. Prossima settimana invece l’arena ospiterà il 28° Campionato europeo, un evento di grandissimo prestigio che l’European Gymnastics ha concesso proprio all’Italia. Ma le sorprese non terminano qui perché quello di Rimini sarà il palco anche per le gare di double mini trampoline e tumbling che, per la prima volta, approderanno in Italia.

Ad aprire lo spettacolo, nella gioranta di ieri, sono stati più di cento giovanissimi atleti, provenienti da 35 nazioni diverse. Dopo le ultime prove mattutine in campo gara, le competizioni sono iniziate alle ore 15:00 con il trampolino sincronizzato maschile 13-16 anni e il tumbling maschile 13-16 anni. A dominare le qualifiche sono stati rispettivamente la coppia azera Abbasov-Mahsudov e l’americano Harper Xavier. A partecipare alla gara di synchro c’era anche la coppia italiana Tonelli-Ceccarini della società Alma Juventus di Fano che con un ottimo punteggio di 78.510 si è guadagnata la finale.

La gara è proseguita con trampolino sincronizzato e tumbling femminili 13-16 anni. Anche in questo caso era presente il duo italiano composto da Silvia Coluzzi e Letizia Radaelli, che ha mancato la finale per un soffio a causa di un errore nella prima routine. A condurre la qualifica sono stati gli USA in entrambe le discipline con la coppia Houette-De Hanes e l’individualista Jolley Brooklyn.

Si è passati poi alle competizioni individuali sul trampolino per le categorie maschili e femminili 11-12 anni. Numerosissima la rappresentanza italiana con Leonardo De Pastena (ASD Acrobatic Sport), Jonay Rossi, Chiara Rosati, Carolina Urso e Isabella Borgogelli Avveduti (Alma Juventus Fano), tutti con un piazzamento tra i milgiori otto nelle varie specialità. Hanno conquistato la finale anche gli italiani Chiara Usari (Milano 2000) e Igor Polenta (Associazione Ginnastica Giovanile Ancona) per la categoria superiore, vale a dire quella 17-21 anni.

In cima alla classifica della qualifica troviamo nella competizione maschile Jonay Rossi (Alma Juventus Fano) seguito dagli atleti bulgari Vakrilov e Georgiev, mentre nella femminile hanno condotto la gara Magdalena Kysiova (Bulgaria), Urso Isabella (Alma Juventus Fano) e Mikaela Hristova (Bulgaria).

Ultime categorie per la disciplina del trampolino sono state quelle della fascia 17-21 anni maschile e femminile, in cui hanno padroneggiato rispettivamente Illia Polonets (Ucraina) e Peyton Brown (USA).

Ultime, ma non per importanza, le competizioni di double mini trampoline 13-16 anni maschili e femminili e 17-21 maschili che per la prima volta nella storia del trampolino hanno come palco un’arena tutta italiana. Protagonisti assoluti gli americani Micah Miner e Rosalie Thongphay che hanno portato a casa due ottimi salti. A rompere l’egemonia USA è stato lo svedese Jacob Carlon nella fascia 17-21 maschile. Le gare giovanili sono ricominciate nella mattinata di giovedì 26 maggio, mentre nel pomeriggio si sono svolte le prime finali.

Questa mattina, invece, sono iniziate le qualificazioni senior della FIG World Cup che decreteranno i migliori ottetti che si sfideranno nelle finali di domani, in diretta sul canale Youtube della Federginnastica. Al termine delle fasi preliminari dei big, andranno in scena le finali dell'Aere Cup dell'Italbaby di Trampolino Elastico.

Ph Tomasi/Ferraro FGI