Il Premio Ussi Roma 2022 a Sara Natella ed Emanuele Caponera. L'Aerobica tra i grandi dello sport italiano 23 Maggio 2022

Premio Ussi Roma 2022 al Circolo Canottieri Aniene. Dopo il saluto del Presidente del CONI Giovanni Malagò, alla presenza del suo Vicario Silvia Salis e del membro di Giunta Luciano Buonfiglio, del numero uno del CIP Luca Panicali, del Direttore Generale di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, del padrone di casa Massimo Fabbricini e del Presidente del Golf Franco Chimenti, con tutti i giornalisti della stampa romana, sono stati premiati nella tradizionale cerimonia condotta da Simona Rolandi i ginnasti della Nazionale dì Aerobica Sara Natella, classe 1996 ed Emanuele Caponera, di un anno più grande, entrambi tesserati per la società Agorà di Colleferro, più volte campioni italiani di coppia, oro di gruppo agli Europei di Aerobica ad Elvas, in Portogallo, nel 2015, e argento, sempre di gruppo ai mondiali di Incheon, in Corea, nel 2016. I due atleti, oggi validi allenatori, accompagnati dalla Direttrice Tecnica Nazionale della sezione di Aerobica Luisa Righetti e dal presidente del Comitato Regionale FGI Lazio Paolo Pasqualoni (in rappresentanza del presidente Gherardo Tecchi) hanno ricevuto l’importante riconoscimento dal Presidente Nazionaledell’Unione Stampa Sportiva Italiana Gianfranco Coppola per il bronzo conquistato ai Mondiali di Baku, in Azerbaijan nel 2021 insieme ai compagni Michela Castoldi, Davide Donati e Paolo Conti. L’USSI Roma, presieduto dal giornalista Rai Jacopo Volpi, ha assegnato il premio alla carriera a Silio Rossi, il premio Tosatti a Fiammetta Scimonelli, il premio arancio al CEO della Roma Pietro Berardi e gli altri riconoscimenti sportivi a Simona Quadarella, Alessia Scortechini, Angelo Ulisse e a Eduard Von Freeman.Sara come tecnico societario ed Emanuele in qualità di giudice prenderanno parte, con ruoli diversi, ai Campionati Italiani di Aerobica in programma a Monte di Procida nel primo week end di giugno, ultimo step prima del Mondiale di Guimaraes, in Portogallo.

Foto Pino Fama