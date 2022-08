Milano - Lutto nella Ginnastica, è scomparso Ermanno Caselli, colonna storica del CR. FGI Lombardia 20 Maggio 2022

Si è spento Ermanno Caselli, il presidente onorario del Comitato regionale Lombardia. Dirigente di lungo corso, non soltanto nella ginnastica, con il suo operato ha dato un fattivo contributo alla crescita dello sport lombardo. Nato il 7 ottobre 1931 a Milano, per tantissimi anni Presidente del Gruppo Sportivo Sant’Ambrogio e dal 1988 al 2000 Presidente del Comitato Regionale Lombardia FGI, di cui è stato nominato Presidente Onorario nel 2012. Grazie alla sua tenacia e all’impegno profuso nel suo incarico istituzionale, con l’aiuto dell’allora Presidente Federale Bruno Grandi, ha contribuito notevolmente alla realizzazione del Centro Sportivo “Savino Guglielmetti” di via Ovada, 40 – Milano, attualmente sede del Comitato Regionale Lombardia e delle Accademie Internazionale GAM e Nazionale GAF. La Federazione Ginnastica d’Italia, il Presidente Gherardo Tecchi, il Segretario Generale Roberto Pentrella, tutto il Consiglio Direttivo Federale e il CR. lombardo presieduto da Oreste De Faveri, si stringono al cordoglio della famiglia. I funerali si svolgeranno domani sabato 21 maggio alle ore 11.00 presso la Chiesa di San Giovanni Bono, in via san Vigilio snc a Milano.