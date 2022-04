Folgaria - Final Six di Ginnastica Ritmica, sorteggiati i gironi di semifinale. Domani la conferenza stampa a Trento 27 Aprile 2022

La Final Six di Ginnastica Ritmica sarà l’atto conclusivo del Campionato Nazionale di Serie A1 “Trofeo San Carlo Veggy Good”, title sponsor dell’evento e partner della Federazione Ginnastica d’Italia, in scena domenica 1° maggio al Palaghiaccio di Folgaria, per assegnare lo scudetto 2022 al termine della sfida tra le prime sei classificate della Regular Season. Tre gironi di semifinale, che vedranno sfidarsi: Ginnastica Fabriano – da cinque anni consecutivi squadra campione d’Italia – contro Udinese nel gruppo A; Raffaello Motto di Viareggio e Armonia d’Abruzzo di Chieti nel girone B; San Giorgio ’79 di Desio contro Ginnastica Iris Giovinazzo nel gruppo C. Le vincenti dei tre gironi di semifinale accederanno alla finalissima che decreterà il podio della Serie A1 dopo le doppie sfide sui quattro attrezzi: cerchio, palla, clavette e nastro. In pedana splenderanno stelle della Ritmica italiana come Milena Baldassarri, l’aviere dell’Aeronautica Militare che ha chiuso al 6° posto il concorso generale dei Giochi Olimpici di Tokyo, e Sofia Raffaeli, l’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, medaglia di bronzo al cerchio nell’ultimo Mondiale di Kitakyushu in Giappone. La competizione, inoltre, sarà decisiva per l’ultima promozione nella massima categoria: Polisportiva Pontevecchio di Bologna, Polimnia Ritmica Romana e Club Giardino di Carpi si sfideranno nel play-off di Serie A2.

Grazie all’organizzazione della società Gym Club Ala di Trento, APT Alpe Cimbra di Folgaria e Trentino Marketing, in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia, andrà in scena un grande weekend di Ginnastica Ritmica, che si aprirà sabato 30 aprile con il playoff-playout di Serie B e C alle ore 16:45 per decretare le squadre promosse o salve nella categoria. La competizione entrerà nel vivo domenica 1° maggio: si inizierà alle 10:30 con le semifinali di Serie A1 per determinare le tre squadre che accedono alla finalissima, si proseguirà alle 12:40 con il playoff di Serie A2 – entrambe trasmesse in diretta sul canale YouTube della FGI – e raggiungerà l’apice con la Final Six tra le migliori tre della massima serie, in diretta su La7, a partire dalle ore 14:00.

La kermesse sarà impreziosita dalle esibizioni delle Farfalle Azzurre della Squadra Nazionale, fresche di medaglie all’esordio internazionale nella World Cup di Baku, in Azerbaijan, con i loro nuovi esercizi ideati dalla Direttrice Tecnica Nazionale Emanuela Maccarani, coadiuvata nel lavoro da tutto lo staff dell’Accademia Internazionale di Desio, e dalla performance di Alice Del Frate, protagonista nell’ultima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”.

Giovedì 28 aprile, alle ore 11:30, presso la Sala Plenaria di Trentino Marketing a Trento, andrà in scena la conferenza stampa di presentazione dell’evento, alla presenza del Vicepresidente vicario FGI Valter Peroni, della delegata regionale della FGI Micaela Baroni, della Team Manager di Ritmica Paola Porfiri, dell’Assessore allo sport e turismo della Provincia autonoma di Trento Roberto Failoni, della presidente del CONI Trentino Paola Mora, del presidente di APT Alpe Cimbra e dell’amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini.