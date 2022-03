Rimini - Finali nazionali Summer Edition 2022... coming soon! 20 Marzo 2022

Nella Pesaro appena eletta capitale della cultura 2024 e sede della Pesaro Gym e di Esatour Group, si scaldano i motori in vista della settima edizione riminese delle Finali nazionali delle attività silver dell'artistica maschile, femminile e ritmica, di quelle della ginnastica per tutti, della salute e fitness con il nuovo festival dell’acrobatica aerea, del parkourgym, della ginnastica acrobatica e del teamgym, in programma dal dal 24 giugno al 3 luglio presso i padiglioni fieristici dell’Italian Exhibition Group di Rimini. Sono ormai 14 gli anni, se contiamo i precedenti 7 anni di Pesaro, che Pesaro Gym ed Esatour Group insieme a Federazione Ginnastica d’Italia regalano alla grande famiglia della ginnastica italiana la festa più bella del mondo. Squadra che vince non si cambia, dice il detto, ed allora il gruppo di lavoro è il medesimo dei successi precedenti: per la squadra del COL il suo presidente Marco Cadeddu e Silvia Tecchi alla quale si deve l'impeccabile lavoro di allestimento dei campi gara, il reclutamento e l’organizzazione dei volontari e molto molto altro, per la FGI il Team Manager GpT, Acro e TeamGym Fabio Gaggioli che questo grande evento lo ha visto nascere, la DTN GpT Emiliana Polini (in collegamento online) guida puntuale di tutti i sorrisi della ginnastica per tutti, Andrea Costarelli al quale si deve tutto il sistema informatizzato di raccolta e computo dei punteggi delle gare, la predisposizione del sistema informatizzato di raccolta delle prenotazioni per gli ordini di lavoro, l'elaborazione delle classifiche, l'organizzazione dei venti segretari di gara e molto altro ancora, e Pietro Natalicchio il cui ormai consolidato compito è quello di organizzare le convocazioni e l'operato degli oltre 200 giudici impegnati nelle dieci giornate d'evento. Ma tutto questo è solo la punta di un gigantesco iceberg composto dai DD.TT.NN. delle rispettive sezioni di attività, dai loro collaboratori nazionali, dai referenti nazionali delle giurie, dallo staff del COL e della FGI convocato per l'occasione, dai tanti volontari e dagli amici dell'ufficio comunicazione e relazioni esterne della Federazione Ginnastica d’Italia che curano da sempre l'immagine e le immagini di questo tradizionale grande raduno ginnastico nazionale. Tra breve sarà predisposta la consueta circolare federale e sarà reso noto il programma. Le novità le scopriremo man mano che ci si avvicina all’inizio del grande appuntamento e per questo vi invitiamo a rimanere sintonizzati sui canali ufficiali e quelli social federali. Tenetevi forte: Rimini 2022 Summer Edition sta arrivando!