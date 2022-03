Bari - Il Campionato Nazionale di Ritmica fa il bis al PalaFlorio. La Serie A in diretta su La7.it 04 Marzo 2022

Prosegue questo weekend il Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B di Ginnastica Ritmica, Trofeo San Carlo Veggy Good, sponsor ufficiale della Federginnastica. Dopo il taglio del nastro, con il primo appuntamento di Cuneo del 19 e 20 febbraio, la competizione andrà avanti questo fine settimana con la seconda tappa. Stavolta si vola al PalaFlorio di Bari, sabato 5 e domenica 6 marzo, con l’organizzazione della società locale della Ginnastica Ritmica Iris di Giovinazzo del presidente Nicola Di Liddo, con il supporto della FGI e del Comitato Regionale Puglia.

Si riparte dai risultati della giornata inaugurale del Campionato più bello del mondo, che ha visto, in Serie A1, la vittoria del club toscano della Raffaello Motto: le quattro ginnaste viareggine sono state brave a superare di un punto e mezzo il totale delle campionesse in carica della Faber Fabriano, trascinate da Sofia Raffaeli che, con il suo esercizio alla palla (33.850 punti) ha centrato il punteggio più alto di giornata. Sul terzo gradino del podio, invece, si è piazzata la San Giorgio ’79 di Desio, mentre l’Udinese di Alexandra Agiurgiuculese inseguirà dalla quarta posizione. Il podio della Serie A2 ha visto trionfare l’Eurogymnica di Torino, a distanza di più di cinque punti dalla seconda piazza occupata dalla Ginnastica Terranuova di Bracciolini. Terze, nella primissima classifica generale, le ginnaste della Polisportiva Pontevecchio di Bologna.

La gara inizierà sabato 5 marzo con la Serie B alle ore 15:00 mentre, eccezionalmente, la Serie A andrà in scena nella giornata di domenica 6 marzo. Si comincia con la Serie A2, in programma dalle ore 10:30 e si proseguirà poi con la A1 a partire dalle ore 14:15: entrambe verranno trasmesse in diretta su La7.it, come l’intera Regular Season della massima serie (terzo appuntamento al PalaVesuvio di Napoli il 26 e 27 marzo), grazie al rinnovo della partnership con il network del gruppo Cairo Communication. La Final Six di Torino, evento conclusivo del Campionato per l’assegnazione dello scudetto, andrà in onda in TV, su La7, nel week end del primo maggio. Su La7d, invece, saranno trasmesse le quattro World Cup 2022 – Atene (20 marzo), Sofia (10 aprile), Tashkent (17 aprile) e Baku (24 aprile), che accompagneranno il telespettatore alla finalissima della Vitrifrigo Arena di Pesaro, domenica 5 giugno, dopo l’assegnazione dei titoli Assoluti al Palaghiaccio di Folgaria, l’ultimo fine settimana di maggio live sul La7.it. Inoltre, la Serie B, con la prima tappa andata in ex aequo a Endas Cervia e Ritmica Albachiara, sarà visibile live sul canale YouTube della società organizzatrice (CLICCA QUI). Sul sito della Ginnastica Iris, infine, è possibile trovare tutte le informazioni relative alla biglietteria: l’evento, infatti, è aperto al pubblico con le limitazioni imposte dalla legge in materia di contenimento da Covid-19.

LINK PER LA DIRETTA SERIE A1

LINK PER LA DIRETTA SERIE A2