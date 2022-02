Cuneo - La stagione della Ritmica al taglio del nastro. Serie A in diretta su La7.it 18 Febbraio 2022

Se tutti gli appassionati lo considerano il campionato più bello del mondo, un motivo ci sarà. Le grandi stelle della Ginnastica Ritmica italiana, le campionesse straniere a impreziosire la kermesse e la battaglia per i titoli 2022. Il Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B dei piccoli attrezzi sta per tagliare il nastro della nuova stagione ed è pronto a ripartire con la prima delle quattro tappe fino ad arrivare alla Final Six scudetto.

Quest’anno si parte da Cuneo, con l’organizzazione della Cuneo Ginnastica del presidente Claudio Adinolfi, sabato 19 e domenica 20 febbraio, al Palazzetto dello Sport di via Aldo Viglione. Dunque, si riparte dal Piemonte e dalla finalissima di Torino della passata stagione, dove la Ginnastica Faber Fabriano di Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova ha centrato il quinto titolo consecutivo, trascinata dal suo capitano, l’aviere dell’Aeronautica Militare Milena Baldassarri, e dall’astro nascente della Nazionale azzurra Sofia Raffaeli, in forza alle Fiamme Oro della Polizia di Stato. Una gara entusiasmante, quella del “Trofeo San Carlo Veggy Good”, title sponsor dell’evento e partner federale, che ha regalato il secondo gradino del podio all’Udinese dell’altro aviere di Vigna di Valle, Alexandra Agiurgiuculese, a pari merito con la San Giorgio ’79 Desio. Anche nel 2022 ci sarà da divertirsi, perché il livello della ritmica italiana è sempre più alto. Forza e Coraggio di Milano, Iris Giovinazzo e Armonia d’Abruzzo di Chieti puntano a migliorarsi dopo la Final Six dello scorso aprile. Occhio anche ad Aurora Fano, Motto Viareggio e Olimpia Senago, senza dimenticare l’ardore delle neopromosse nella massima serie: Polisportiva Varese – brava a compiere il doppio salto dalla B alla A1 – Moderna Legnano e PGS Auxilium di Genova.

La kermesse sarà impreziosita dalla presenza delle ginnaste straniere, ingaggiate in prestito da diverse società. Si tratta di nomi altisonanti, molte hanno preso parte ai Giochi Olimpici di Tokyo, insieme alle nostre individualilste Baldassarri e Agiurgiuculese: ci saranno le due bielorusse Alina Harnasko – bronzo olimpico in Giappone nel concorso generale - e Anastasiia Salos, a difendere i colori rispettivamente di Iris e San Giorgio; e ancora la slovena Ekaterina Vedeneeva (Moderna), l’ungherese Fanni Pigniczki (Forza e Coraggio) e la giovane russa classe 2003 Daria Trubnikova (Varese), soltanto per citare alcuni nomi.

La sfida sarà accesa anche in Serie A2. Pontevecchio Bologna e Club Giardino di Carpi cercano il riscatto dopo aver mancato la promozione nei playoff; agguerrite Virtus Gallarate, Ritmica 2000 di Quartu Sant’Elena e Giuseppe Falciai di Arezzo; cariche Terranuova, Eurogymnica di Torino e Polimnia Ginnastica Romana che vogliono ritornare in A1 dopo la retrocessione; motivate le neopromosse Ginnastica Estense Otello Putinati di Ferrara, Iris Firenze, Evoluzione Danza di Angri e la ripescata Braccio Fortebraccio di Perugia.

Il programma di gara prenderà il via sabato 19 febbraio con la Serie A2 alle ore 15:00 per proseguire con la Serie A1 alle ore 18:30. Entrambe le competizioni saranno trasmesse in diretta su La7.it con la telecronaca di Ilaria Brugnotti e il commento tecnico di Marta Pagnini. La prima tappa si chiuderà domenica 20 febbraio con la Serie B alle ore 10:30. Il campionato dei piccoli attrezzi si sposterà poi a Bari (5-6 marzo) ospitato dall’Iris Giovinazzo, farà scalo a Napoli (26-27 marzo) con l’organizzazione dell’Evoluzione Danza e si chiuderà con la Final Six al Pala Gianni Asti di Torino (nel week end del 1° maggio) grazie all'Eurogymnica.

