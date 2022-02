Baku - Il Trampolino Elastico torna in Azerbaijan per la World Cup con Giorgia Giampieri 09 Febbraio 2022

La stagione agonistica internazionale della Federazione Ginnastica d’Italia riparte dal Trampolino Elastico, che aprirà il 2022 con il primo appuntamento del circuito di World Cup. La sezione, guidata dal Direttore Tecnico Nazionale Giuseppe Cocciaro, ricomincia da Baku dove, lo scorso novembre, si è disputato il 35° Campionato Mondiale. Alla tappa di Coppa del Mondo in Azerbaijan, in programma sabato 12 e domenica 13 febbraio, prenderà parte Giorgia Giampieri, accompagnata da Matteo Martinelli, il tecnico che la segue al centro federale di Fano. Classe 2005, tesserata per la Ginnastica Chiaravalle, ha partecipato alla recente World Age Group Competition azera e adesso, diventata senior con il nuovo anno, si cimenterà nella sua prima esperienza tra i grandi. L’appuntamento nella città del vento aprirà, dunque, il calendario internazionale del Trampolino, in un viatico che arriverà ai due attesi eventi del 2022, l'AERE World Cup e il Campionato Europeo, in programma a Rimini, rispettivamente il 27-28 giugno e dal 1° al 5 giugno.

