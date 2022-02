Pesaro - La World Cup di Ritmica posticipata a giugno: chiuderà il circuito di Coppa del Mondo 03 Febbraio 2022

La Federazione Internazionale di Ginnastica ha annunciato quest’oggi un’importante novità in merito al calendario 2022. Infatti, il tradizionale appuntamento della Ritmica con la World Cup di Pesaro, che inizialmente si sarebbe dovuta svolgere dal 1° al 3 aprile, è stato posticipato dalla FIG in considerazione della situazione mondiale, ancora legata alla pandemia, che continua a condizionare il programma delle gare internazionali.

Così, la Coppa del Mondo nostrana, da apripista del cartello di competizioni dei piccoli attrezzi, diventerà l’evento conclusivo che chiuderà il circuito, da venerdì 3 a domenica 5 giugno. La prima World Cup, dunque, si svolgerà a Palaio Faliro, ad Atene in Grecia (18-20 marzo), per proseguire con Sofia, in Bulgaria (8-10 aprile), Tashkent, Uzbekistan (15-17 aprile) e Baku, in Azerbaijan (22-24 aprile) e chiudersi nella splendida cornice della Vitrifrigo Arena di via Gagarin a Pesaro.

Lo slittamento della Coppa del Mondo all’inizio di giugno comporterà un’inevitabile revisione del calendario nazionale, che proprio in quel weekend prevederebbe attualmente lo svolgimento dei Campionati Italiani Assoluti 2022. Il prossimo consiglio federale, in programma il 18 febbraio, sarà chiamato ad approvare dunque l’eventuale anticipazione del concorso, che anche quest’anno si svolgerà a Folgaria in Trentino, alla settimana precedente (dal 27 al 29 maggio), in concomitanza, con il 1° Campionato d’Insieme Gold.