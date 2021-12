L'anno dispari delle grandi vittorie che ci ha messo in pari con il destino 30 Dicembre 2021

Il 2021 sarà ricordato come l’anno dispari dei Giochi Olimpici. Mai infatti la manifestazione del barone Pierre de Coubertin, a cavallo di tre secoli, aveva saltato la data pari. Soltanto in altre due occasioni Olimpiadi e Mondiali si erano celebrati nella medesima stagione. Nel 1992 con i Giochi di Barcellona andarono in scena i Campionati del Mondo maschili e femminili a Parigi e quelli di ritmica a Bruxelles; nel 1996 invece l’evento del Cio ad Atlanta andò a braccetto con la rassegna iridata dei piccoli attrezzi a Budapest, ma soprattutto con i mondiali di artistica a San Juan, in Portorico, dove Jury Chechi, dopo il trionfo a cinque cerchi negli Stati Uniti, completò la doppietta d’oro agli anelli, mentre Andrea Massucchi vinceva l’argento al volteggio. Ne, 2021, alla Tokyo olimpica si è accostata Kitakyūshū, località nel sud del Giappone che ha dato i natali a Kohei Uchimura e al neo eletto presidente FIG Morinari Watanabe. Uno strano gioco del destino che ha permesso di vivere l’esperienza del Sol Levante anche a chi i Giochi li aveva persi per scelta tecnica o per una mancata qualificazione. Così, dopo le gioie di Vanessa Ferrari, argento olimpico al corpo libero, il bronzo delle Farfalle di Emanuela Maccarani, il sesto posto di Milena Baldassarri, il quarto a squadre delle Fate di Enrico Casella e i buoni piazzamenti di Marco Lodadio, Ludovico Edalli, Lara Mori e Alexandra Agiurgiuculese è arrivato uno splendido bis di emozioni, a fine ottobre. Nicola Bartolini vince il titolo al corpo libero, superando Franco Menichelli – che il 3 agosto ha compiuto 80 anni - bronzo a Praga 1962 e Dortmund 1966. L’ultimo oro mondiale dell’artistica maschile risaliva alla cinquina agli anelli di Jury Chechi dal 93 al 97. Asia D'Amato si aggiudica l’argento al volteggio, un altro primato della storia federale. Prima di lei erano salite sul podio iridato individuale soltanto Marja Nutti, Licia Macchini – rispettivamente argento e bronzo alla trave a Basile nel 1950, e Vanessa Ferrari ad Aarhus 2006, Stoccarda 2007 e Anversa 2013. Marco Lodadio si conferma vicecampione agli anelli, con Salvatore Maresca accanto a lui sul gradino più basso. Rilevanti pure i quarti posti di Carlo Macchini alla sbarra e Thomas Grasso al volteggio. Sofia Raffaeli, protagonista di una strepitosa cavalcata in Coppa del Mondo, tra la Bulgaria e l’Uzbekistan fino alla World Cup di Pesaro, conquista il bronzo nel cerchio, all’esordio nella competizione senior – dopo l’exploit del 2019 in quella juniores a Mosca – affiancando nell’all-around delle stelle di tutti i tempi Samantha Ferrari – bronzo alle clavette ad Atene 1991 – la Baldassarri e l’Agiurgiuculese, rispettivamente argento al nastro e bronzo alla palla ai Campionati del Mondo di Sofia 2018. La Maurelli e compagne sono d'argento nel concorso generale e con le 5 palle, d'oro con cerchi e clavette. Tutte insieme, individualiste e squadra, seconde nel Team Ranking. I massimi risultati stagionali mettono quasi in secondo piano i successi continentali. I bronzi di Maresca (anelli), Bartolini e Ferrari (corpo libero) agli Europei di Basilea, con Vanessa che torna a brillare sulle note di “Bella ciao” proprio il 25 aprile. L’Insieme dell’Accademia di Desio, invece, strappa l’argento nel completo e il bronzo sulle note di Tree of Life Suite nel misto con 3 cerchi e 4 clavette agli Europei di Varna, in Bulgaria. Sono Europei indimenticabili anche quelli di Aerobica – protagonista Davide Nacci, il gruppo di Vito Iaia e i giovani di Arianna Ciucci - e l’Acrobatica, trainata dal trio femminile senior (Solzi, Jandolo Cossu e Peretta) alla Vitrifrigo Arena, come non dimenticheremo mai la coppia mista dei sogni, Michela Castoldi e Davide Donati, che salutano dal tetto di mondo, oro iridato a Baku, per la terza volta consecutiva dopo i successi di Incheon 2016 e Guimaraes 2018. Bronzo pure per il gruppo, insieme a Paolo Conti, Sara Natella ed Emanuele Caponera, che come il duo dell’Aerobic Fusion hanno scelto di lasciare l’attività agonistica con il ricordo più bello. Storici, infine, i bronzi del Team Gym in Portogallo e di Andrea Consolini nello speed della World Cup di Sofia. Più tortuoso il cammino del Trampolino Elastico, che, malgrado l’ottima organizzazione della World Cup di Brescia, ha raccolto meno di quanto non meritasse il lavoro di Giuseppe Cocciaro, Ermes Cassani e il resto dello staff federale. Sono ottime ad ogni modo le prospettive future, visti i riscontri positivi dei più giovani sia Agli Europei di Sochi, sia ai World Age di Baku. Ai grandi appuntamenti internazionali - comprese le Coppe e le Challenge del circuito FIG, le amichevoli e i Grand Prix - fanno da splendido contraltare gli eventi nazionali, dalla Serie A, conclusasi in diretta televisiva su Nove nello scenario super del PalaVesuvio e del PalaRuffini di Torino, agli Assoluti, sempre a Napoli, a Folgaria, nell’AlpeCimbra, a Fano, Rimini - nella cornice della Ginnastica in Festa - e Monte di Procida. Nella situazione emergenziale dell'era Covid lo sforzo organizzativo delle associazioni affiliate rimane la medaglia più bella di un movimento che, nonostante la pandemia, gode di un grande salute sportiva e vive di un'entusiasmo davvero contagioso.

Ecco tutti i risultati nazionali e internazionali delle Sezioni FGI nella stagione 2021:

ARTISTICA MASCHILE

Basilea (Svizzera) – 9° Campionato Europeo Individuale

Nicola Bartolini: 9° conc.gen.; 3° CL

Salvatore Maresca: 3° AN

Carlo Macchini: 4° SB

Stefano Patron: 11° conc.gen.

Edoardo De Rosa: 30° qualifiche CM

Lorenzo Casali: 14° qualifiche conc.gen.; 12° qualifiche PA

Napoli (Italia) – Campionato Italiano Serie A e B

Serie A1 1° Pro Patria Bustese; 2° Virtus Pasqualetti; 3° Giovanile Ancona

Serie A2: 1° Artistica Brescia; 2° Palestra Ginnastica Ferrara; 3° Pro Carate

Serie B: 1° Ginnastica Campania 2000; 2° Pro Lissone; 3° Junior 2000

Kiev (Ucraina) – Torneo Internazionale Ukraine Cup 2021

Italia (L. Edalli, M. Levantesi, Y. Abbadini): 2ª Team Ranking

Ludovico Edalli: 3° conc.gen; 3° CM; 3° PA

Matteo Levantesi: 4° conc.gen.; 4° PA; 5° CM; 8° AN; 8° SB; 8° CL

Yumin Abbadini: 8° conc.gen.; 4° SB

Varna (Bulgaria) – World Challenge Cup

Salvatore Maresca: 2° AN

Marco Sarrugerio: 3° AN; 5° PA

Carlo Macchini: 2° SB

Edoardo De Rosa: 2° CM

Ares Federici: 6° CL

Thomas Grasso: 8° VO

Fermo (Italia) – Coppa dei Campioni

Concorso Generale Senior

1° Matteo Levantesi; 2° Edoardo De Rosa; 3° Mario Macchiati

Specialità Senior

CL: 1° Mario Macchiati; 2° Niccolò Vannucchi; 3° Gionatan Stradi

CM: 1° Edoardo De Rosa; 2° Saul Fermin e Andrea Canazza

AN: 1° Andrea Cingolani; 2° Roberto Marzocchi; 3° Giovanni Zillio, Federico Pozzato, Andrea Dotti

VO: 1° Thomas Grasso; 2° Niccolò Vannucchi; 3° Luca Lino Garza

PA: 1° Macchiati; Matteo Levantesi; 3° Nicholas Costa

SB: 1° Carlo Macchini; 2° Andrea Amato; 3° Giovanni Zillio

Concorso Generale Junior

1° Riccardo Villa; 2° Mattia Nicolao; 3° Tommaso Brugnami

Specialità Junior

CL 1° Tommaso Brugnami

CM 1° Gabriele Tisselli

AN 1° Riccardo Villa

VO 1° Steven Matteo

PA 1° Gabriele Targhetta

SB 1° Luciano Tartaglione e Gabriele Tisselli

Osijek (Croazia) – World Challenge Cup

Salvatore Maresca: 1° AN

Lorenzo Galli: 6° SB

Yumin Abbadini: 7° CM

Napoli (Italia) – Campionati Italiani Assoluti

Concorso generale

1° Ludovico Edalli; 2° Stefano Patron; 3° Nicola Bartolini

Finali di specialità

CL: 1° Nicolò Mozzato e Nicola Bartolini; 3° Ares Federici

CM: 1° Tommaso De Vecchis; 2° Saul Fermin; 3° Yumin Abbadini

AN: 1° Marco Lodadio; 2° Marco Sarrugerio; 3° Andrea Russo

VO: 1° Thomas Grasso; 2° Nicola Bartolini; 3° Luca Lino Garza

PA: 1° Lay Giannini; 2° Matteo Levantesi; 3° Mario Macchiati

SB: 1° Carlo Macchini; 2° Matteo Levantesi; 3° Tommaso De Vecchis

XXXII Tokyo (Giappone) – Giochi Olimpici

Ludovico Edalli: 38° qualifiche concorso generale

Marco Lodadio: 9° qualifiche AN

Cottbus (Germania) - Incontro Intern. “EG Wohnen Juniors Trophy”

Italia (L. Pinotti; L. Tomei; D. Vazzola; M. Berettera; I. Rigon; R. Ruggeri) 2ª Team Ranking

Ludovico Pinotti: 1° AN (J1)

Lorenzo Tomei: 3° AN (J1)

Manuel Berettera: 1° SB; 2° CL; 3° AN (J2)

Diego Vazzola: 1° PA; 3° SB (J2)

Ivan Rigon: 2° PA; 3° SB (J3)

Riccardo Ruggeri: 2° CL (J3)

Kitakyushu (Giappone) – 50° Campionato Mondiale

Nicola Bartolini: 1° CL

Marco Lodadio: 2° AN

Salvatore Maresca: 3° AN

Carlo Macchini: 4° SB

Thomas Grasso: 4° VO

Nicolò Mozzato: qualifiche

Morges (Svizzera) – Memorial Arthur Gander

Lorenzo Casali: 7° conc.gen.

Rotterdam (Paesi Bassi) – Quadrangolare Junior

Italia (T. Brugnami, D. Oppizzio, L. Tomei, D. Vazzola, R. Villa): 1ª conc.gen.

Riccardo Villa: 1° conc.gen.

Tommaso Brugnami: 4° conc.gen.

Diego Vazzola: 5° conc.gen.

Davide Oppizzio: 6° conc.gen.

Lorenzo Tomei: 10° conc.gen.

Zurigo (Svizzera) – Swiss Cup

Stefano Patron: 3° conc.gen. a squadre (con Alice D’Amato)

Padova (Italia) – Torneo Internazionale Italia/Turchia

Stefano Patron: 1° conc.gen.

Yumin Abbadini: 4° conc.gen.

Italia 1 (Yumin Abbadini, Lorenzo Galli, Matteo Levantesi, Marco Sarrugerio): 2ª conc.gen.

Italia 2 (Lorenzo Bonicelli, Salvatore Maresca, Andrea Russo, Umberto Zurlini): 3ª conc.gen.

ARTISTICA FEMMINILE

Basilea (Svizzera) – 9° Campionato Europeo Individuale

Vanessa Ferrari: 3ª CL

Martina Maggio: 6ª conc.gen.; 5ª TR; 4ª CL

Giorgia Villa: 4ª PA

Alice D’Amato: 5ª PA

Napoli (Italia) – Campionato Italiano Serie A e B

Serie A1: 1° Brixia Brescia; 2° Ginnastica Civitavecchia; 3° Centro Sport Bollate

Serie A2: 1° Ionica Gym; 2° Ginnastica Romana; 3° Gruppo Sportivo Audace

Serie B: 1° Renato Serra Ginnastica; 2° Ginnastica Heaven; 3° PGS Auxilium

Doha (Qatar) – World Cup

Vanessa Ferrari: 1ª CL

Lara Mori: 2ª CL

Gent (Belgio) – Torneo Flanders Team Challenge

Italia (G. Villa, Alice D’Amato, V. Mandriota, C. Vincenzi, I. Lanza): 3ª Team All Around

Giorgia Villa: 5ª conc.gen.; 1ª TR; 3ª PA; 7ª CL

Alice D’Amato: 7ª conc.gen.; 6ª CL

Italia Junior (A. Andreoli, M. Esposito, C. Barzasi, M. Pieratti, V. Pierazzini): 1ª Team All Around

Manila Esposito: 1ª conc.gen.; 1ª VO; 1ª CL; 2ª PA

Angela Andreoli: 3ª conc.gen.; 2ª VO; 2ª CL; 3ª TR

Chiara Barzasi: 2ª conc.gen.; 1ª TR

Martina Pieratti: 5ª conc.gen.; 1ª PA

Viola Pierazzini: 9ª conc.gen.

Napoli (Italia) – Campionati Italiani Assoluti

Concorso generale

1ª Giorgia Villa; 2ª Asia D’Amato; 3ª Martina Maggio

Finali di specialità

VO: 1ª Camilla Campagnaro; 2ª Manila Esposito; 3ª Angela Andreoli

PA: 1ª Elisa Iorio; 2ª Martina Maggio; 3ª Asia D’Amato e Alice D’Amato

TR: 1ª Martina Maggio; 2ª Manila Esposito; 3ª Maria Vittoria Cocciolo

CL: 1ª Angela Andreoli; 2ª Micol Minotti; 3ª Viola Pierazzini

XXXII Tokyo (Giappone) – Giochi Olimpici

Italia (Alice D’Amato, Asia D’Amato, V. Ferrari, M. Maggio): 4ª conc.gen.

Vanessa Ferrari: 2ª CL

Martina Maggio: 19ª conc.gen.

Alice D’Amato: 20ª conc.gen.

Lara Mori: 19ª qualifiche CL

Kitakyushu (Giappone) – 50° Campionato Mondiale

Asia D’Amato: 12ª conc.gen.; 2ª VO

Alice D’Amato: 8ª conc.gen.

Elisa Iorio: 6ª PA

Desiree Carofiglio: qualifiche

Zurigo (Svizzera) – Swiss Cup

Alice D’Amato: 3° conc.gen. a squadre (con Stefano Patron)

Marsiglia (Francia) – Massilia Cup

Italia (Asia D’Amato, V. Mandriota, M. Esposito, A. Andreoli): 1ª conc.gen.

Asia D’Amato: 1ª VO; 7ª PA; 4ª TR

Angela Andreoli: 1ª CL

Manila Esposito: 8ª VO

Combs la Ville (Francia) – Torneo Internazionale

Italia Allieve: 2ª conc.gen.

Italia Junior: 3ª conc.gen.

Emma Fioravanti: 2ª conc.gen. (A)

Alice Villa: 12ª conc.gen. (A)

Nadia Prandelli: 13ª conc.gen. (A)

Letizia Saronni: 6ª conc.gen. (J)

Arianna Belardelli: 10ª conc.gen. (J)

Arianna Grillo: 14ª conc.gen. (J)

GINNASTICA RITMICA

Sofia (Bulgaria) - World Cup

Sofia Raffaeli: 10ª conc.gen.; 2ª CV; 3ª NA

Milena Baldassarri: 22ª conc.gen.

Sofia (Bulgaria) - Torneo Internazionale “Sofia Cup”

Sofia Maffeis: 7ª conc.gen.; 5ª CE; 3ª NA

Eleonora Tagliabue: 6ª conc.gen.; 8ª CE; 5ª PA; 5ª NA

Alice Taglietti: 3ª conc.gen. (J); 8ª CE; 1ª PA; 1ª CV

Viola Sella: 6ª conc.gen. (J); 1ª NA

Italia Junior (C. Badii, A. Capozucco, M. Lamberti, L. D’Ambrogio, V. Sella, G. Pozzi): 6ª conc.gen.; 7ª 5PA; 8ª 5NA

Tashkent (Uzbekistan) – World Cup

Sofia Raffaeli: 4ª conc.gen.; 2ª CE; 2ª NA

Sofia Maffeis: 25ª conc.gen.

Torino (Italia) – Campionato Nazionale Serie A e B

Serie A1: 1ª Ginnastica Fabriano; 2ª Udinese e San Giorgio ’79 Desio

Serie A2: 1ª Polisportiva Varese; 2ª Moderna Legnano; 3ª Auxilium Genova

Serie B: 1ª Putinati Ferrara; 2ª Iris Firenze; 3ª Evoluzione Danza

Belgrado (Serbia) – Torneo Internazionale Ritam Cup

Alexandra Agiurgiuculese: 1ª conc.gen.; 1ª CE; 1ª PA; 1ª CV; 1ª NA

Eleonora Tagliabue: 2ª conc.gen.; 3ª CE; 3ª PA; 2ª CV; 2ª NA

Tara Dragas: 1ª conc.gen. (J); 1ª CE; 1ª CV; 1ª NA

Giorgia Galli: 5ª conc.gen. (J); 3ª NA

Baku (Azerbaijan) – World Cup

Italia (A. Maurelli, M. Centofanti, M. Santandrea, A. Duranti, D. Mogurean, L. Paris riserva): 2ª conc.gen.; 2ª 5PA; 2ª 2CE+4CV

Alexandra Agiurgiucelese: 4ª conc.gen.; 1ª PA; 4ª CV; 7ª CE; 8ª NA

Milena Baldassarri: 8ª conc.gen.; 5ª CV

Bucarest (Romania) – Torneo Internazionale Irina Deleanu Cup

Italia Junior (C. Badii, A. Capozucco, M. Lamberti, L. D’Ambrogio, V. Sella, G. Pozzi): 7ª conc.gen.

Milena Baldassarri: 3ª conc.gen.; 3ª PA; 1ª CV

Pesaro (Italia) – World Cup

Italia (A. Maurelli, M. Centofanti, M. Santandrea, A. Duranti, D. Mogurean, L. Paris riserva): 5ª conc.gen.; 1ª 5PA; 1ª 2CE+4CV

Alexandra Agiurgiuculese: 13ª conc.gen.; 7ª CV

Sofia Raffaeli: 8ª conc.gen.; 6ª CV; 5ª NA

Varna (Bulgaria) – 37° Campionato Europeo

Italia (Maurelli, Centofanti, Santandrea, Duranti, Mogurean): 2ª conc.gen.; 5ª 5PA; 3ª 2CE+4CV

Sofia Raffaeli: 8ª conc.gen.; 8ª CV

Alexandra Agiurgiuculese: 27ª qualifiche conc.gen.

Italia Junior (C. Badii, A. Capozucco, M. Lamberti, L. D’Ambrogio, V. Sella, G. Pozzi): 4ª conc.gen.; 7ª 5PA; 7ª 5NA

Il Cairo (Egitto) – Egyptian Pharaohs Cup

Milena Baldassarri: 1ª conc.gen.; 1ª PA; 1ª CV; 2ª CE; 2ª NA

Alexandra Agiurgiuculese: 2ª conc.gen.; 1ª NA; 2ª PA; 2ª CV

Eleonora Tagliabue: 8ª conc.gen.

Folgaria (Italia) – Campionati Italiani Assoluti

Concorso generale

1ª Milena Baldassarri; 2ª Sofia Raffaeli; 3ª Alexandra Agiurgiuculese

Finali di specialità

CE: 1ª Milena Baldassarri; 2ª Sofia Raffaeli; 3ª Sofia Maffeis

PA: 1ª Alexandra Agiurgiuculese; 2ª Milena Baldassarri; 3ª Sofia Raffaeli

CV: 1ª Sofia Raffaeli; 2ª Milena Baldassarri; 3ª Alexandra Agiurgiuculese

NA: 1ª Alexandra Agiurgiuculese; 2ª Milena Baldassarri; 3ª Sofia Raffaeli

Tokyo (Giappone) – XXXII Giochi Olimpici

Italia (A. Maurelli, M. Centofanti, A. Duranti, M. Santandrea, D. Mogurean): 3ª conc.gen.

Milena Baldassarri: 6ª conc.gen.

Alexandra Agiurgiuculese: 15ª qualifiche

Atene (Grecia) – Torneo Internazionale “Aphrodite Cup”

Alexandra Agiurgiuculese: 1ª conc.gen.; 2ª CE; 2ª PA; 2ª CV; 4ª NA

Sofia Raffaeli: 2ª conc.gen.; 1ª CE; 1ª CV; 2ª NA

Eleonora Tagliabue: 8ª conc.gen.

Sofia Maffeis: 9ª conc.gen.; 6ª PA

Cluj Napoca (Romania) – World Challenge Cup

Italia (A. Maurelli, M. Centofanti, A. Duranti, M. Santandrea, D. Mogurean): 1ª conc.gen.; 1ª 5 PA; 1ª 3 CE/4 CV

Milena Baldassarri: 2ª conc.gen.; 4ª CE; 4ª PA; 4ª CV; 2ª NA

Alexandra Agiurguculese: 7ª conc.gen.; 6ª CE; 3ª PA; 3ª NA

Marbella (Spagna) – Grand Prix 2021

Sofia Raffaeli: 4ª conc.gen.; 7ª CE.; 3ª PA; 1ª CV; 3ª NA

Kitakyushu (Giappone) – 38° Campionato Mondiale

Italia (squadra/individualiste): 2ª Team Ranking

Italia (A. Maurelli, M. Centofanti, A. Duranti, M. Santandrea, D. Mogurean): 2ª conc.gen.; 2ª 5 PA; 1ª 3 CE/4 CV

Sofia Raffaeli: 6ª conc.gen.; 3ª CE

Milena Baldassarri: 9ª conc.gen.; 5ª CE; 6ª PA; 6ª CV

Alexandra Agiurgiuculese: 6ª NA

Barcellona (Spagna) – Trofeu Ciutat de Barcelona

Alexandra Agiurgiuculese: 3ª conc.gen.

Eleonora Tagliabue: 11ª conc.gen.

Mosca (Russia) – Torneo Sperimentale “Divine Grace”

Martina Brambilla: 9ª conc.gen.

TRAMPOLINO ELASTICO

Sochi (Russia) – 27° Campionato Europeo

Italia (M. Lavino, D. Aloi, S. Patisso Colonna, F. Cannone): 5ª conc.gen.

Flavio Cannone: 7° I/M

Dario Aloi: 14° semifinali I/M

Marco Lavino: 5° SYN/M

Samuele Patisso Colonna: 11° semifinali I/M; 5° SYN/M

Isabella Murgo: 17ª semifinali I/F

Chiara Cecchi: 4ª I/F (J); 6ª SYN/F

Silvia Coluzzi: 5ª I/F (J); 6ª SYN/F

Marco Tonelli: 37° qualificazioni I/M (J)

Andrea Radaelli: 45° qualificazioni I/M (J)

Fano (Italia) – Campionati Italiani Assoluti

IF: 1ª Silvia Coluzzi; 2ª Chiara Cecchi; 3ª Isabella Murgo

IM: 1° Samuele Patisso Colonna; 2° Marco Lavino; 3° Michele Angelini

Brescia (Italia) – World Cup

SYN: Samuele Patisso Colonna/Marco Lavino 6°

Flavio Cannone: 25° qualifiche

Dario Aloi: 28° qualifiche

Isabella Murgo: 29ª qualifiche

Coimbra (Portogallo) – World Cup

Samuele Patisso Colonna/Dario Aloi: 3° SYN

Baku (Azerbaijan) – 35° Campionato Mondiale

Isabella Murgo: 34ª I/F

Marco Lavino: 40° I/M

Samuele Patisso Colonna: 57° I/M

M. Lavino/S. Patisso Colonna: 14° SYN

Baku (Azerbaijan) – 28° World Age Group Competition

Giorgia Giampieri: qualifiche 9ª I/F (15-16 anni)

Sofia Pellissier: qualifiche 13ª I/F (15-16 anni)

Andrea Radaelli: qualifiche 22° I/M (15-16 anni)

A. Radaelli/M. Tonelli: 4° SYN (15-16 anni)

S. Coluzzi/G. Giampieri: qualifiche 22° SYN (15-16 anni)

Silvia Coluzzi: 8ª I/F (13-14 anni)

Marco Tonelli: qualifiche 40° I/M (13-14 anni)

Letizia Radaelli: 7ª I/F (11-12 anni)

Michele Ceccarini: qualifiche 11° I/M (11-12 anni)

Federico Tonelli: qualifiche 12° I/M (11-12 anni)

Leonardo Cagnasso: qualifiche 13° I/M (11-12 anni)

Agata Biancolini: qualifiche 14ª I/F (11-12 anni)

A. Biancolini/L. Radaelli: 7° SYN (11-12 anni)

F. Tonelli/M. Ceccarini: 8° SYN (11-12 anni)

GINNASTICA AEROBICA

Baku (Azerbaijan) – 16° Campionato Mondiale

Italia (D. Donati, M. Castoldi, P. Conti, E. Caponera, S. Natella): 3° GR

D. Donati/M. Castoldi: 1° CM

Anna Bullo: 6ª I/F

Sara Cutini: 8ª I/F

Davide Nacci: 5° I/M

Italia (D. Nacci, F. Sebastio, Y. Barbagallo, F. Blasi, S. Cavalleri, M. Falera, S. Ferragina, S. Santuccio): 3° AS

Italia (M. Patteri, F. Sebastio, Y. Barbagallo, F. Blasi, S. Cavalleri, M. Falera, S. Ferragina, S. Santuccio): 5° AD

Baku (Azerbaijan) – 9° World Age Competition Junior

Italia (A. Colnago, E. Marras, A. Pettinari, L. Rexhepi, N. Alighieri): 4° GR

Lucrezia Rexhepi: 5ª I/F

Alice Pettinari: 7ª I/F

Andrea Colnago: 4° I/M

A. Colnago/E. Marras: 8° CM

N. Alighieri/E. Ciccarelli/E. Marras: 7° TR

Monte di Procida (Italia) – Campionati Italiani Assoluti

IF: 1ª Anna Bullo; 2ª Sara Cutini; 3ª Ylenia Barbagallo

IM: 1° Marcello Patteri; 2° Davide Nacci; 3° Francesco Sebastio

CM: 1° A. Bullo/M. Patteri; 2° M. Castoldi/D. Donati; 3° A. Ciurlanti/F. Blasi

TR: 1° Ginnastica Agorà; 2° Aerobica Evolution; 3° Artistica Porto Sant’Elpidio

GR: 1° Aerobica Evolution; 2° Ginnastica Agorà; 3° Sambughè

Pesaro (Italia) – 12° Campionato Europeo

Senior

Sara Cutini 4ª I/F

Anna Bullo 5ª I/F

Davide Nacci 3° I/M

Marcello Patteri 7° I/M

A. Bullo/M. Patteri 4° CM

A. Ciurlanti/F. Blasi 6° CM

D. Nacci/F. Sebastio/S. Cutini 4° TR+

A. Ciurlanti/F. Blasi/M. Falera 8° TR

Italia (A. Bullo, S. Cutini, D. Nacci, M. Patteri, F. Sebastio): 2ª GR

Italia (Y. Barbagallo, F. Blasi, S. Cavalleri, A. Ciurlanti, M. Falera, S. Ferragina, G. Laurino, S. Santuccio): 4ª AD

Junior

Lucrezia Rexhepi 3ª I/F

Andrea Colnago 1° I/M

A. Colnago/E. Marras 4° CM

Italia (N. Alighieri, A. Colnago, E. Marras, A. Pettinari, L. Rexhepi): 5ª GR

GINNASTICA ACROBATICA

Sofia (Bulgaria) – World Cup

Rebecca Sirca/Lorenzo Martino: 7° CM

Pesaro (Italia) – 30° Campionato Europeo

Italia (Amalia Solzi, Elisa Jandolo Cossu, Marta Peretta): 6ª GR/F balance; 9ª GR/F conc.gen.

Pesaro (Italia) – 11° Age Group Competition

Arianna Sofia Lucà/Edoardo Ferraris: 8° CM (11/17)

Elisa Bagarotti/Martina Piotti/Sara Teruggi: 18° qualifiche GR/F (11/17)

Nicole D'Amico/Serena Tafuno/Gaia Buglioni: 7° GR/F (12/19)

Amelia Adduci/Sharon Agazzone/Elisa Machieraldo: 7° qualifiche GR/F (12/19)

PARKOUR

Rimini (Italia) – Campionati Italiani Assoluti

Speed Senior A Maschile: 1° Andrea Consolini; 2° Rosario Pompeo Barile; 3° Mario Russo

Speed Senior B Maschile: 1° Edoardo Schiaratura; 2° Matteo Salami; 3° Nathan Cusin

Freestyle Senior A Maschile: 1° Davide Rizzi; 2° Andrea Consolini; 3° Nicolai Bosca

Freestyle Senior B Maschile: 1° Fabio Tomaselli; 2° Lorenzo Poerio; 3° Edoardo Schiaratura

Speed Senior A Femminile: 1ª Veronika Sambo

Freestyle Senior A Femminile: 1ª Veronika Sambo

Freestyle Senior B Femminile: 1ª Chiara Vitolo

Sofia (Bulgaria) – World Cup

Andrea Consolini: 3° Speed

Davide Rizzi: 6° FreeStyle

TEAMGYM

Guimaraes (Portogallo) – Campionato Europeo

Italia senior (D. Brezigar, L. Pizzi; A. Carisio, C. Luisoni, F. Dallatomasina, J. Dedja, L. Guatelli, A. Salvadori, R. Scardino, G. De Andreis, S. D’Eugenio, F. Polizzi Carbonelli): 3ª mixed team

Italia junior (M. Brero, M. Filippi, G. Petrello, F. Cuniberti, C. Curi, V. Peletti, L. Maria Deusebio, E. Saj, E. Faggioli, E. Giglio, L. Giust, A. Serufilli): 5ª mixed team