Roma - La festa delle medaglie della ginnastica domani dalle 12.00 in diretta su Twitch 16 Dicembre 2021

In un 2021 straordinario per lo sport italiano, la Federazione Ginnastica d’Italia celebra con “La Festa delle Medaglie” i propri ginnasti e ginnaste che hanno contribuito ad arricchire il palmares federale, grazie ai loro successi nei Giochi Olimpici di Tokyo e nei Campionati Mondiali delle diverse discipline.

Nella splendida cornice del Salone d’Onore del CONI, alla presenza del Capo del Dipartimento dello Sport Michele Sciscioli, del Presidente del CONI Giovanni Malagò, del Segretario Generale del CONI Carlo Mornati, del Presidente e AD di Sport e Salute Spa Vito Cozzoli e del Direttore Generale di Sport e Salute Spa Diego Nepi Molinaris, il numero uno della FGI, Gherardo Tecchi, ha riunito, il 17 dicembre, alle ore 12.00, tutto il mondo dello sport e della ginnastica per festeggiare le medaglie vinte dagli atleti delle Nazionali di Ritmica, Artistica maschile e femminile e Aerobica.

Tra i premiati, le campionesse medagliate ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il caporal maggiore scelto dell’Esercito Italiano, Vanessa Ferrari, che – alla sua quarta partecipazione a cinque cerchi – ha centrato l’argento nella finale al corpo libero, e la Squadra Nazionale di Ritmica – le “Farfalle” Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Daniela Mogurean – che sono salite sul terzo gradino del podio nel concorso generale d’insieme. Presenti anche tutti i ginnasti che hanno preso parte all’Olimpiade: gli avieri dell’Aeronautica Militare – le individualiste di ritmica Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri, gli atleti di artistica maschile Marco Lodadio e Ludovico Edalli – le agenti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato – Asia D’Amato, Alice D’Amato e Martina Maggio – e il caporal maggiore scelto dell’Esercito, Lara Mori per l’artistica femminile.

A ricevere l’onorificenza della Federginnastica, inoltre, sono stati gli atleti che si sono distinti nei rispettivi Campionati Mondiali di quest’anno. Nicola Bartolini (Pro Patria Bustese), prima medaglia d’oro iridata al corpo libero nella storia federale, nella rassegna di Kitakyushu, in Giappone, di fine ottobre; Asia D’Amato e Lodadio, vincitori dell’argento rispettivamente al volteggio e agli anelli; Salvatore Maresca (Ginnastica Salerno), nella medesima specialità maschile, ha centrato il bronzo.

Un dominio italiano che si è ripetuto, sempre a Kitakyushu, nel Mondiale di ritmica: tripletta delle Farfalle (oro nel misto 3 cerchi e 4 clavette, argento nel concorso generale e con le 5 palle), exploit della giovane Sofia Raffaeli – bronzo al cerchio alla sua prima partecipazione iridata – e la piazza d’onore nella classifica del Team Ranking, grazie anche alle prestazioni di Baldassarri e Agiurgiuculese.

Una serie di successi mondiali, che si era aperta con la competizione della Nazionale di aerobica, in scena a Baku, in Azerbaijan, lo scorso maggio. La coppia mista composta da Davide Donati e Michela Castoldi, ora consigliera federale, ha dato l’addio all’attività agonistica con la medaglia d’oro, la terza della loro longeva carriera. I due ginnasti, inoltre, hanno festeggiato anche il bronzo nella specialità del gruppo, completato da Paolo Conti (Aerobica Evolution), Sara Natella ed Emanuele Caponera (Ginnastica Agorà).

La festa rappresenta, inoltre, l’occasione per annunciare la pubblicazione dell’archivio digitale de “Il Ginnasta”, la storica rivista della Federazione Ginnastica d’Italia, in un progetto finanziato dall’Istituto per il Credito Sportivo del Presidente Andrea Abodi e realizzato dalla società Esinwere di Francesco Scalesse.

Alle celebrazioni saranno presenti il Consiglio Direttivo Federale, con i Vicepresidenti Valter Peroni (vicario) e Rosario Pitton; i presidenti e delegati regionali della Consulta FGI; i Direttori Tecnici Nazionali – Emanuela Maccarani (GR), Enrico Casella (GAF) e Giuseppe Cocciaro (GAM) – e i Team Manager – Paola Porfiri (GR), Massimo Contaldo (GAF) e Andrea Facci (GAM) – delle sezioni medagliate; i tecnici dei ginnasti premiati e i presidenti delle società di appartenenza; Gianfranco Marzolla, Referente per le relazioni internazionali FGI; i rappresentanti federali eletti negli organismi internazionali: Daniela Delle Chiaie (membro del consiglio della Federazione Internazionale di ginnastica per la ritmica), Donatella Sacchi (presidente del Comitato Tecnico FIG di artistica femminile), Cristina Casentini (vicepresidente del Comitato Tecnico FIG di aerobica) e Diego Lazzarich (membro del comitato tecnico dell’European Gymnastics); i gruppi sportivi militari e di pubblica sicurezza. Da remoto partecipa all’evento il Segretario Generale FGI, Roberto Pentrella.

