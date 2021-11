Monte di Procida – Aerobic Evolution, Ginnastica Agorà ed Aerobica Entella tricolori 2021 28 Novembre 2021

Nello scenario inconfondibile della costiera flegrea, al Pala Pippo Coppola di Monte di Procida, in provincia di Napoli, sono andati in scena il Campionato Nazionale Gold di squadra allievi ed i Campionati Nazionali Gold di Serie A e Serie B di Ginnastica Aerobica, con l’organizzazione a cura della locale società Chige e Giorgio Illiano in cabina di regia. Competizioni che segnano una importante tappa di avvicinamento al 2023, anno in cui Monte di Procida, eletto Comune Europeo dello Sport, sarà sede di importanti eventi sportivi nazionali ed internazionali. Giuria presieduta da Chiara Barone con la Direttrice Tecnica Nazionale Luisa Righetti e la Referente Nazionale degli ufficiali gara Monica Darone in giuria superiore. Celeste Barone preposta alla segreteria di gara mentre Emanuele Pagliuca, componente dello staff tecnico nazionale della disciplina, ha fatto il suo esordio nell’insolita veste di speaker della manifestazione. Per la Federazione ha presenziato il Vicepresidente Rosario Pitton che, oltre a portare i saluti del numero uno di viale Tiziano, il cav. Gherardo Tecchi, ha ringraziato gli atleti e le atlete partecipanti, l’intero corpo giudicante e la società organizzatrice che ha dovuto far fronte alle difficoltà insorte a causa del posticipo forzato di una settimana delle competizioni, per la concomitanza con il Grand Prix di Ginnastica svoltosi all’Allianz Arena di Milano. «Grand Prix nel quale si sono esibiti anche diversi componenti della squadra nazionale di Ginnastica Aerobica, recente vincitrice a Pesaro del Team Ranking europeo senior, gran parte dei quali oggi daranno certamente spettacolo in pedana» ha annunciato in apertura della seconda giornata il prof. Pitton al pubblico presente sempre in misura contingentata nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19. Nelle premiazioni, con il Vicepresidente federale hanno collaborato il Sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese, e Graziano Piccolo per il Comitato Regionale FGI Campania. Regine tricolori sono risultate l’Aerobica Entella negli Allievi, la Ginnastica Agorà in Serie B e l‘Aerobic Evolution in Serie A, massima serie nella quale sono promosse per il 2022 l’Aerobica Entella ed il Gymnova Sporting Club. Commozione, al termine delle gare, per il saluto di Paolo Conti, dell’Aerobic Evolution, che chiude nella cittadina campana la sua brillante carriera da atleta, dopo aver vestito per tanti anni la maglia azzurra salendo più volte sul podio internazionale.

PhotoGallery by Simone Ferraro FGI

CLASSIFICHE E RISULTATI