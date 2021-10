Monte di Procida pronta al contesto internazionale del 2023 20 Ottobre 2021

La Coppa Campioni Gold di ginnastica aerobica, svoltasi al Palazzetto “Pippo Coppola” di Monte di Procida, con l’organizzazione curata nei dettagli dalla locale società Chige, ha rappresentato l’occasione ideale per innescare sinergie tra la Federazione Ginnastica d’Italia ed il Comune di Monte di Procida, eletto per il 2023 comune europeo dello sport. Su espresso invito del sindaco Giuseppe Pugliese, presente con l’assessore allo Sport Tina Schiano Di Cola ad entrambe le giornate di gara, il vicepresidente federale Rosario Pitton, ha istituito, dietro esplicito mandato del numero uno di viale Tiziano, il cav. Gherardo Tecchi, un tavolo di lavoro con i due amministratori locali coinvolgendo Maria Cristina Casentini, responsabile grandi eventi e relazioni internazionali, Luisa Righetti, direttrice tecnica nazionale della sezione di Aerobica, Monica Darone, referente nazionale di giuria GAE, Graziano Piccolo, consigliere regionale Campania, Giorgio Illiano rappresentante della società Chige e deus ex machina della recente Coppa Campioni, Vincenzo Scotto, presidente dell’altra società montese, il California Center Club, Emiliana Polini e Fabio Gaggioli, rispettivamente DTN e team manager della ginnastica per tutti. Il vicepresidente, nella circostanza, ha illustrato il progetto “Campania eccellenza della ginnastica” comprendente diversi eventi che culmineranno nei campionati europei 2024 di artistica maschile e femminile assegnati dall’European Gymnastics all’Italia e localizzati al Pala Vesuvio di Napoli. Fra gli eventi intermedi, proposti alla Regione Campania e all’Agenzia Regionale Universiade per lo Sport, c’è anche una competizione internazionale di aerobica nel 2023 a Monte di Procida, che premia la grande tradizione di questa disciplina sul territorio ove operano due società militanti entrambe nella massima serie e di grande affidabilità. A ciò si aggiunge un’amministrazione locale molto sensibile allo sport e da sempre vicina alla ginnastica. L’organizzazione della prestigiosa manifestazione potrebbe, inoltre, invogliare il Comune a dotare i due sodalizi di una pedana regolamentare, stabilmente posizionata, che potrebbe garantire loro il ricercato salto di qualità. Il primo cittadino montese, nella sua replica, non ha escluso l’acquisto della pedana per sistemarla, poi, in un impianto da individuare e destinare ad uso esclusivo della ginnastica aerobica. La Casentini, nella qualità di presidente del comitato tecnico aerobica dell’European Gymnastics, ha ipotizzato lo svolgimento a Monte di Procida di un quadrangolare di nel mese di ottobre 2023, che la nazionale italiana GAE utilizzerebbe come test in vista del campionato europeo in programma il mese successivo ad Antalya, in Turchia.