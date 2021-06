Rimini - Il Parkour per superare i nostri ostacoli. Rizzi (free style) e Consolini (speed) i nuovi re della categoria senior A 27 Giugno 2021

La Summer Edition, anche quest’anno, ha ospitato i Campionati Italiani Assoluti di Parkour. La manifestazione ha fatto registrare numeri record, con un pubblico caloroso a bordo del percorso Pignatti che sarebbe potuto essere ancora più copioso senza le limitazioni imposte dalle norme anti Covid. Con il coordinamento del DTN Roberto Carminucci e dei suoi collaboratori, Marco Bisciaio, Francesco Venturelli e Gianluca Semitaio, si sono svolte, in mattinata le finali dello Speed, divise per categorie d’età. Nella maschile applausi per il 29,75 di Leonardo La Martina della Polisportiva Olympic Brolo, unico rappresentante degli Allievi 1. Tra gli Allievi 2 si impone, invece, il brixiano Simone Marasini che con 22.72 stacca, nell’ordine, Leonardo Sabatini (22.31) e Elia Becca (24.02). Negli Allievi 3 la vittoria va a Thomas Cesaretti della R-Evolution Studio che con 19.47 si lascia alle spalle Pietro Bordini (19.56) e Daniel Montanari (21.62). Giulio Maria Henrique De Carolis, Brixia Brescia, è il migliore degli Junior 1, grazie al suo 12.35, seguito da Francesco Zanotti (19.64) e Luca Trabucco (22.54). Sul gradino più alto del podio degli Junior 2 troviamo Michele Paoletti (Ginnastica Triestina), con 9.94. Piazza d’onore per Luca D’Osso (11.13), davanti a Simone Vacca (11.24). Il più veloce dei Senior B è il riccionese Edoardo Schiaratura con 13.31. Argento per Matteo Salami (13.69), mentre al terzo posto ci finisce Nathan Cusin (13.97). Nei Senior A il titolo 2020 di Davide Rizzi passa ad Andrea Consolini. Il tracciatore della Brixia con il personale di 10.52 riesce a prevalere su Rosano Pompeo Barile (11.48), Mario Russo (12.18) e altri cinque avversari, in una finale lampo, tirata fino all’ultimo millesimo di secondo. Nella velocità delle ragazze brillano Eleonora Vacca (Brixia), leader delle Allieve 2 con 26.86, Sofia Figar (Dinamic Gym), oro Junior 1 con 23.05 e la compagna della squadra del Friuli Venezia Giulia Veronika Sambo, vincitrice in solitaria con 21.50 nella categoria Senior A. Nel primo pomeriggio si sono tenute poi le finali del free style con Leonardo La Martina che bissa la medaglia A1 dello speed con il totale di 16.25 e il tempo di 23.81. Nell’A2 un’altra conferma per Simone Marasini, che con il suo 17.25 riesce a respingere l’assalto di Logan Di Sarra (16.50) e di Lorenzo Andraghetti (15.50). Negli Allievi 3 ecco la rivincita di Daniel Montanari (Artistica Lugo), che dal bronzo della velocità con 20.25 sale sul tetto d’Italia, guardando dall’alto Matteo Rozic, secondo con un 20 tondo, e Francesco Pizzino (17.00). Negli uomini Junior 1 De Carolis con 21.50 batte Francesco Zanotti (14.25) e ascolta per la seconda volta l’Inno di Mameli. Il corpo libero degli Junior 2 premia il brixiano Simone Vacca, che con 17.75 e il tempo di 55.19 tiene a distanza William Manuel Resta (17.15) e Francesco Poli (16.00). Tra i big uomini della categoria Fabio Alfio Tomaselli della New Sport si prende lo scettro SB, volando a quota 16.50 (54.44 il tempo). Niente da fare per Lorenzo Poerio, bravo comunque a superare, con il suo 15.25, il velocissimo Schiaratura, bronzo a quota 13.50, con il tempo di 60.81. Davide Rizzi cambia trono e dallo speed passa al free style Senior A, che fu di Antonio Bosso, l’alfiere della Campania 2000, non al meglio e solo settimo oggi. Il traceur della Roma 70 con 24.50 vince il duello con un agguerritissimo e insaziabile Andrea Consolini (23.50), costretto questa volta sul secondo gradino del podio riminese. Terza piazza per Nicolai Bosca con 22.70. Sul fronte femminile Eleonora Vacca (17.00) e Stella Petroncini (13.75) rinsaldano la gerarchia nell’A2. Anche Sofia Figar nelle Junior 1 (11.50) e Veronika Sambo nelle S-A (14.50) si fanno apprezzare di nuovo dalle giurie federali. Come anche Chiara Vitolo in solitaria nella Senior B con il suo 13.75. Nel pomeriggio è andata in scena la Coppa Italia con altri meravigliosi interpreti che hanno onorato la massima competizione della FGI, su un percorso ad ostacoli che mai come in questo periodo ha assunto il significato metaforico della rinascita e della resilienza.

CLASSIFICHE FINALI SPEED

CLASSIFICHE FINALI FREE STYLE