Fermo - Gli Allievi Gold di Artistica nel ricordo del presidentissimo Campofiloni 01 Giugno 2021

Nella palestra F. Appoggetti a Fermo è andata in scena nel week end la finale nazionale del Campionato Individuale Gold Allievi di Ginnastica Artistica maschile. L’evento, organizzato dalla ASD Victoria, ha richiamato nella cittadina delle Marche i prospetti più interessanti del vivaio GAM, quasi 150 divisi in cinque fasce d’età, che si sono sfidati sui sei attrezzi olimpici mettendo in mostra ottime individualità. Nella categoria Allievi 1ª fascia (classe 2012/2013 dopo gli otto anni) si è imposto Gabriel Russo (88.550) dell’Artistica Stabia, precedendo il duo de La Rosa, con Riccardo Zammillo (86.000) d’argento davanti al compagno Humberto Lai Christopher (85.850). Ai piedi del podio Riccardo Chiappini dell’Eschilo Sporting con 85.300. Nella 2ª fascia (classe 2011) successo per Leonardo Pulito (S.G. Victoria Torino) che con 67.200 riesce a respingere l’assalto di Paolo Giglio (Ionica Gym), secondo con 66.400, e di Gabriele Iaselli della Res Novae Velletri, terzo con 65.775. Restano purtroppo senza medaglia, a pari merito con 65.75, Filippo Brazzale de La Marmora e Mirilo Coppola dell’Artistica Stabia. Tra gli Allievi di 3ª (classe 2010) brilla Tommaso Consoli della New Sport con 66.725. Sulla piazza d’onore Simone Miccoli (Delfino) che con 66.550 riesce a staccare di due decimi Alberto Radaelli (Pro Lissone), il quale, a sua volta, si deve accontentare del bronzo. Altro ex aequo ai piedi del podio. Questa volta a restare a mani vuote sono Nicola Rainieri (ghislanzoni) e Giovanni Angelicchio (Ginnastica Genzano), entrambi a quota 65.975. Nella 4ª fascia (classe 2009) vittoria schiacciante di Giacomo Capuzzo della Corpo Libero Gymnastics Team che festeggia l’oro dal gradino più alto grazie al personale di 69.450. Secondo il compagno di squadra Riccardo Pelizzaro protagonista di un 66.750 complessivo, a testimonianza della qualità del team padovano. Terzo posto per Michele Boschetti della Fortitudo 1875 di Schio con il totale di 65.650. Medaglia di legno per Raffaele Pili dell’Ares di Cinisello che con il suo 64.175 sembra solo rimandare future soddisfazioni . Nella 5ª ed ultima fascia (classe 2008) dei piccoli allievi dei grandi attrezzi registriamo il predominio di Ivan Rigon, sempre della Corpo Libero, con il suo 70.375. Niente da fare dunque per gli inseguitori che si contendono i posti rimasti liberi in testa alla classifica. Tra Andrea D’Alessio dell’Artistica Stabia e Emanuele Mastrostefano della Gymnova Sporting Club prevale il primo di appena 75 millesimi (65.500 contro 65.425). A rimanere all’asciutto, ma si un soffio, tocca a Pietro Mazzola della Pro Lissone, bravo comunque, con il suo 65 tondo, a precedere gli altri 24 contendenti. Alle premiazioni, in rappresentanza del Presidente federale Gherardo Tecchi è intervenuto il consigliere nazionale Paolo Principi, grande ginnasta azzurro e aviere dell’Aeronautica Militare. Osservato un minuto di silenzio in ricordo del Presidente Onorario della Società Victoria Fermo, Niccola Campofiloni, scomparso all'età di 97 anni nel pomeriggio del 24 maggio. "Ci mancherà la sua saggezza, la sua ironia e la persona speciale che era", ha commentato il Vicepresidente del comitato regionale Marche, Laura Vita. E persona speciale il "Presidentissimo" lo era davvero; coltissimo e curioso della vita, con alle spalle una serie di incarichi di prestigio: dirigente della Carifermo, Vicepresidente del Consorzio Idrico del Fermano, Commendatore della Repubblica e una lunga militanza nella Ginnastica, lo sport che amava e al quale ha dedicato gran parte della sua lunga vita. È stato inoltre artefice, con la FGI, della realizzazione della Palestra Federale "Appoggetti" e in collaborazione con la "Fermo 85", ha più volte ricoperto l'incarico di Presidente pro tempore del Consorzio del Fermano che gestisce, dagli anni novanta, l'impianto di Via Leti. Grande il cordoglio e i messaggi di saluto sul sito del CR Marche, presieduto da Marco Baioni. Ovviamente la Federazione Ginnastica d’Italia si stringe alla famiglia di un grande patriarca che ha contribuito a fare la storia del nostro ultracentenario movimento.

CLASSIFICHE INDIVIDUALI GOLD ALLIEVI GAM