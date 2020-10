Cagliari - Stefania Soro rimane il punto di riferimento della gnnastica sarda 27 Ottobre 2020

Presso la sala del parco naturale di Molentargius a Cagliari si è tenuta l’Assemblea ordinaria della ginnastica sarda presieduta dal segretario del Coni locale Stefano Esu. La commissione scrutinio composta dal presidente Riccardo Camba, dal segretario Veronica Puddu e da Luca Deriu ha rilevato la presenza di 12 aventi diritto al voto su 20 e la successiva proclamazione di Stefania Soro alla guida del Comitato isolano, confermata con 54 voti e una scheda bianca. Sono entrati in consiglio regionale Francesco Tumbarini (48 voti), Rita Meloni (45), Mariangela Zonca (44), Alessandro Mazzella (43) e Daniele Enna (41). “Purtroppo l’emergenza sanitaria ha limitato la presenza delle società – ha dichiarato la Soro – ma siamo comunque contenti della partecipazione ad un momento importante della vita del nostro territorio. Continueremo ad impegnarci per il bene della Ginnastica in Sardegna, dando il nostro storico contributo all’attività sul Continente”.