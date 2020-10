Trieste - Roberto D'Este vince la sfida regionale del Friuli Venezia Giulia 27 Ottobre 2020

Alla presenza dei presidenti regionali onorari, Tandoi, Longo e Bronzi, si è tenuta l’Assemblea ordinaria del Comitato Friuli Venezia Giulia. La sfida a tre tra Gabriele Rossi (34 voti), Giuseppe Danieli (18) e Roberto D’Este è stata vinta da quest’ultimo con 56 voti. Presso le sale del Coni, nello stadio comunale, l’assise presieduta dal Vicepresidente vicario della FGI Valter Peroni, con 15 società presenti, in rappresentanza di 108 voti complessivi, sono stati eletti nel Consiglio locale, su nove candidati, Roberta Kirchmayer (70 voti), Edoardo Trobec (48), Vito Longo (45), Clara Bevilacqua (44) e Stefano Damiano (44). Il Comitato FGI del Friuli Venezia Giulia è un comitato giovane essendosi formato soltanto alla fine degli anni '70 da una scissione del triveneto. Tale Comitato ha il compito non facile di portare avanti il lavoro svolto da oltre 100 anni nel campo della ginnastica regionale, con notevoli successi anche in ambito internazionale. Un lavoro che il presidente Roberto D’Este e il suo team continueranno a portare avanti, in futuro, con la solita professionalità.