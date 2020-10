Acicastello - Prosegue il lavoro di Aurelio Bonfiglio in Sicilia con un nuovo Consiglio regionale 27 Ottobre 2020

Presso il Pala Cannizzaro di Acicastello, opportunamente attrezzato nel rispetto della normativa anti Covid, si è svolta, domenica 25 ottobre 2020, l'assemblea elettiva del Comitato regionale Sicilia, chiamata a rinnovare le cariche per il quadriennio 2021-2024. Trentasei i presidenti e i delegati presenti, su un totale di cinquantadue aventi diritto, che hanno espresso 162 voti su 185 totali. A presiedere l'assise è stato chiamato, per acclamazione, il Vice Presidente della Federazione Ginnastica d'Italia, il prof. Valter Peroni, intervenuto in rappresentanza del numero uno della nostra Federazione, il cav. Gherardo Tecchi; a completare l'Ufficio di Presidenza il dr. Renato Galliani (Vice Presidente) e il dr. Concetto Spampinato (Segretario). A guidare il Comitato regionale Sicilia per il nuovo quadriennio è stato riconfermato Aurelio Bonfiglio - giunto al suo terzo mandato, con 160 preferenze su 160 voti validi - che si avvarrà di un consiglio in buona parte rinnovato e composto da Angela Sardo, Valter Miccichè, Carmela Vita, Michelangelo Milano, Francesca Patrizia Lorefice, Paolo Barberi, Claudio Farruggio e Linda Di Bella. “L'esito della votazione - ha commentato Bonfiglio a conclusione dell'assemblea - mi conforta riguardo le scelte operate dal Consiglio uscente e mi fornisce ulteriore incentivazione nel proseguire l'opera di crescita del nostro movimento, assistito certamente in questo progetto dalle nuove forze chiamate a comporre il Consiglio Direttivo per i prossimi quattro anni”.