Progetto "Sport di Classe": Il Vice Presidente Rosario Pitton guida lo staff federale della formazione ginnica 09 Luglio 2020

E' stato pubblicato il video della formazione (CLICCA QUI), realizzata in modalità webinar, dei tutor impegnati nel progetto "Sport di Classe". Il progetto scolastico è stato finanziato da Sport &Salute, con la collaborazione tecnica della Scuola Nazionale dello Sport e delle Federazioni Sportive nazionali. In quattro regioni - Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria e Campania - per la prima volta è stato inserito un modulo di quattro ore riservato alla Ginnastica. Lo staff federale coordinato dal vicepresidente Rosario Pitton era composto da Miriam Scarpino (Referente nazionale Fgi - Scuola), Emiliana Polini (D.T.N. G.p.T.), Daniele Tolomini (Formatore regionale Lombardia) e Terdelinda Rastelli (Formatrice regionale Emilia-Romagna). Oltre 1200 i tutor collegati da remoto che hanno partecipato, ben oltre gli 850 impegnati nella formazione sulla Ginnastica, a conferma dell'interesse suscitato dalla proposta didattica della FGI. Piena soddisfazione è stata espressa dai vertici nazionali di Sport&Salute, a cominciare da Teresa Zompetti e Maria Teresa D'Angelo, e dalla Scuola dello Sport nella persona di Claudio Mantovani. La stesura di protocollo d'intesa è prevista nella prossima settimana in Federazione con i vertici di Sport&Salute per ulteriori iniziative in sinergia.