Roma - Al via gli Educamp del Coni al CPO dell'Acqua Acetosa. Iscrizioni online. 24 Giugno 2020

Il CONI rilancia gli Educamp. Da ieri, 23 giugno, sono partite le iscrizioni - attraverso l'area riservata http://areaeducamp.coni.it/ - per accedere al corso di Roma, che inizierà il 6 luglio e terminerà il 4 settembre (7 settimane complessive), organizzato dal CONI (attraverso la Preparazione Olimpica e l’Istituto di Scienza dello Sport) in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio, presieduto da Riccardo Viola, per la prima volta all'interno del centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti all’Acqua Acetosa. L'approccio metodologico all'attività giovanile, che il CONI promuove attraverso i suoi progetti, come Centri CONI, Educamp e Trofeo CONI, verrà portato in un luogo "sacro" dello sport, dove i giovani potranno praticare scherma, rugby, calcio, hockey, pallacanestro, taekwondo, baseball/softball, ginnastica e triathlon, interagendo anche con i campioni più titolati dello sport italiano. “Dal gioco ai Giochi” è infatti il claim che sintetizza la finalità dell’iniziativa: gli Educamp sono centri sportivi estivi che promuovono l’attività sportiva dai 6 ai 14 anni, proponendo un percorso multidisciplinare per ampliare il bagaglio motorio degli iscritti, chiamato a favorire l’orientamento legato alle scelte future e l’adozione di stile di vita corretti, con l’obiettivo di aiutare i giovani a creare le premesse per diventare i campioni di domani. Per questa iniziativa è stato allestito anche un sito dedicato: www.educamp.coni.it. L’offerta è declinata attraverso educatori tecnico-sportivi, laureati in Scienze Motorie o diplomati ISEF con qualifiche federali specifiche, in relazione alle discipline proposte in ogni singolo campo. (Fonte: www.coni,it)

Per iscriverti clicca qui