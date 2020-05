Lodadio e Rocchini si raccontano. Il binomio allenatore-ginnasta: gli esordi, le esperienze, le difficoltà e i grandi successi 14 Maggio 2020

In questo periodo in cui il mondo della Ginnastica è quasi totalmente fermo a causa dell’emergenza sanitaria, il Direttore Tecnico Nazionale Maschile ad interim, il Cav. Gherardo Tecchi, con il suo consulente, Gianfranco Marzolla, e tutto il gruppo di lavoro GAM, stanno portando avanti una serie di seminari informativi rivolti agli organi tecnici territoriali, in particolare modo coinvolgendo i Direttori Tecnici Regionali e i Referenti Regionali di Giuria di sezione. Dal mese di aprile si sono tenuti diversi appuntamenti in video conferenza con tematiche di natura principalmente tecnica e organizzativa. Lunedì 11 maggio si è svolto il terzo meeting rivolto ai Direttori Tecnici Regionali. In quest’ultimo colloquio la Direzione Tecnica Nazionale ha deciso di dare un taglio differente rispetto ai precedenti incontri. È stato preparato infatti un seminario a carattere fortemente motivazionale che potesse essere fonte di ispirazione per tutti i partecipanti. È stata affrontata la tematica del binomio allenatore-ginnasta dal punto di vista personale di due tra i protagonisti dei più recenti successi in ambito maschile a livello internazionale. Stiamo parlando della medaglia d’argento agli anelli ai Campionati del Mondo di Stoccarda 2019, l’aviere dell’Aeronautica Militare Marco Lodadio, e il suo tecnico Luigi Rocchini, responsabile dell’accademia del Lazio e componente del gruppo di lavoro GAM. Entrambi hanno raccontato la loro esperienza comune, dagli esordi ai più recenti successi. Nonostante il clima del seminario fosse totalmente informale, il feedback positivo ricevuto dai partecipanti ha spinto il gruppo di lavoro GAM a offrire, a chi ne avrà il piacere, la possibilità di ascoltare Gigi e Marco nel loro racconto, sperando che la loro storia di difficoltà e successi possa essere fonte di ispirazione per i tanti tecnici e ginnasti che, in questo momento, stanno fremendo dalla voglia di rientrare in palestra al più presto.

Foto di Simone Ferraro