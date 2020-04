Il Presidente Bach: "Tokyo festival del genere umano e la fiamma olimpica è la luce in fondo al tunnel" 29 Aprile 2020

In una sorta di lettera aperta al mondo dello sport, il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, ribadisce la volontà di trasformare i Giochi Estivi di Tokyo2020, posticipate di un anno a causa dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19, in una "opportunità unica" di rilancio, non solo dell'olimpismo. Il giorno dopo le dichiarazioni del presidente del Comitato Organizzatore dell'evento giapponese, Yoshiro Mori, convinto che l'appuntamento a cinque cerchi potrebbe definitivamente saltare qualora l'emergenza sanitaria non sia rientrata, Bach sprona il mondo dello sport ad avere fiducia nel futuro. "Proseguiamo a lavorare e a dialogare fruttuosamente con gli atleti e i comitati olimpici nazionali - scrive il numero uno del Cio - Basandoci sulle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci regoliamo circa eventuali adattamenti dell'organizzazione e degli afflussi delle masse in momenti come questo". "Ma abbiamo un’opportunità unica, fare in modo che Tokyo 2020 diventi il festival del genere umano, il simbolo della resilienza e del superamento del nuovo coronavirus. Immaginate che segnale potente di speranza per il mondo sarebbe questa Olimpiade: la fiamma olimpica - conclude Bach - può essere la luce in fondo all’oscurità di questo tunnel in cui ora si trova l’umanità".