La GpT si stringe in un abbraccio virtuale. Video conferenza operativa con il Presidente Tecchi 20 Aprile 2020

Domenica 19 aprile, alle ore 17.00, si è tenuta la riunione in video conferenza della sezione Ginnastica per Tutti alla quale hanno presenziato il numero uno della FGI, il cav. Gherardo Tecchi, il suo vice, Rosario Pitton, il Team Manager Fabio Gaggioli, la Direttrice Tecnica Nazionale Emiliana Polini, il collaboratore nazionale Pietro Natalicchio, tutti iDirettori Tecnici Regionali della sezione e lo staff di formazione G.p.T. composto da: Massimo Monticelli, Elisabetta Boni, Catia Rosi, Laura Gagliardi, Emanuela Paterno, Mariangela Martucci. Lo scopo dell’incontro è stato quello diinformare, ed essere al tempo stesso, informati sulle iniziative promosse dall’intero territorio nazionale, proporre nuoveidee sia per il momento di crisi sia per il prossimo futuro, in cui andranno sicuramente riviste alcune attività specifichedella sezione (in particolare le attività collettive) sulla base delle misure di contenimento indicate dal Governo,informando anche della nuova organizzazione relativa alla formazione dei tecnici. Il Presidente Federale, il Vicepresidente e il Team manager, con i loro interventi, hanno soprattutto rassicurato i partecipanti alla call conference della continua vicinanza della Federazione al territorio, a tutti i tecnici e a tutti gli atleti e hanno informato gli interessati delle misure che si stanno attuando per sostenere le società affiliate tramite i continui contatti con il CONI, ilMinistro dello Sport e quelli che sarà necessario attuare con il MIUR. Successivamente è stata effettuata unapanoramica delle iniziative promosse nelle varie regioni per far sentire la propria vicinanza alle società. E’ emerso che inalcune regioni non è stata attuata alcuna iniziativa (ma si sta lavorando in tal senso), in altre si stanno promuovendosoprattutto iniziative a livello societario e in altre, invece, sono state proposte iniziative che coinvolgono l’interaregione, con un riscontro più o meno efficace. Molto apprezzata è stata la proposta del flash mob al quale hannopreso parte le seguenti regioni: Puglia, Campania, Emilia Romagna, Sicilia, Abruzzo, Molise, Piemonte,Toscana,Lazio. Molto attiva è la regione Puglia che, con la proposta del “GpTest challenger”, ha visto crescere moltissimo ilnumero di partecipanti (da 53 nella prima settimana, si è passati a 200 nella terza settimana con il coinvolgimento anchedei genitori dei singoli ginnasti). Infine la DTN ha illustrato il nuovo piano di formazione della sezione, sviluppatoanch’esso su quattro livelli, così come per le altre sezioni in seno alla FGI. Ha fatto presente, inoltre, che sarà fatto inmodo che la qualifica di tecnico della sezione GpT possa essere un requisito fondamentale per la partecipazione adalcune iniziative. Si sta valutando l’ipotesi, come suggerito dal Direttore del CeDiR, Claudio Scotton, di prevedere delle lezioni in videoconferenza sia per i Moduli Specialistici (a partire dal prossimo autunno) sia per i Master, con unnumero ridotto di ore. Dalle ore 20.00 poi si lo staff della sezione, con l’aggiunta di Valter Miccicché, Jlenia Cosenza eAlessandra Mazzatosta, ha definito alcuni dettagli sui materiali didattici da utilizzare per la formazione.