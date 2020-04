Le Giudici Gaf del Piemonte cantano "Domani", un inno alla speranza contro il Coronavirus 19 Aprile 2020

Mentre la curva dei contagi in Italia sta lentamente scendendo, il Piemonte è una delle poche realtà che conta giornalmente ancora molti casi. Ovviamente, come nel resto d’Italia, le attività sportive sono ferme ma una parte delle ufficiali di gara di ginnastica artistica del Comitato Piemonte e Valle d’Aosta, coordinate dalla referente di giuria regionale Dora Cortigiani, ha voluto mandare un messaggio positivo a tutto il movimento ginnico, e non solo. Silvia Tartara, Francesca Pedrinazzi, Luisa Ullu, Loretta Di Biase, Daniela Cataldo, Tiziana Brusa, Pamela Vecchiero e, naturalmente Dora – tra l’altro tesserata per la più antica società sportiva italiana, la Reale Società Ginnastica di Torino - hanno cantato in coro e a distanza “Domani 21/04.2009”, il singolo del supergruppo Artisti Uniti per l'Abruzzo, realizzato in occasione del terremoto dell'Aquila di undici anni fa. Insieme alla Lombardia, al Veneto, all’Emilia Romagna e a tutte le altre regioni che sono state più colpite dalla pandemia, la FGI vuole unirsi idealmente al canto delle giudici piemontesi, esprimendo la propria vicinanza, indistintamente, a coloro che soffrono e combattono tutti i giorni contro il Coronavirus. Per vedere il video sul sito del Comitato FGI Piemonte - Valle d'Aosta CLICCA QUI