Riparte il Campionato Nazionale Silver di Teamgym: i risultati delle zone tecniche 15 Marzo 2023

Riparte anche il Campionato Nazionale Silver di Teamgym con la prima prova che si è svolta contemporaneamente nelle quattro zone tecniche.

La zona tecnica 1 è andata in scena a Torino grazie all’organizzazione della società locale Usacli Robilant e ha visto partecipare le società provenienti da Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. La zona tecnica 2 si è tenuta a Gorizia, con il lavoro della società Dinamica Gym e lo spettacolo dei club del Friuli Venezia Giulia. I ginnasti e le ginnaste della Lombardia e dell’Emilia Romagna si sono invece ritrovati a Sorbolo per la zona tecnica 3 messa in piedi dalla ASD Ginnastica Sorbolo. Infine a Monterotondo, in provincia di Roma, si è svolta la zona tecnica 4 con le società provenienti dal Lazio e l’organizzazione della ASD Ginnastica Monterotondo. Tre livelli di gara (livello A, B e C) che ha messo in campo complessivamente, nelle quattro zone, più di 500 atleti di 31 società con 113 rappresentative. Sul sito della Federazione Ginnastica d’Italia è possibile trovare le classifiche complete (CLICCA QUI).