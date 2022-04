Napoli - Lo spettacolo della Serie A1: ecco le qualificate alla Final Six di Artistica maschile e femminile 23 Aprile 2022

La terza e ultima tappa di Regular Season del Campionato Nazionale di Serie A1, Trofeo San Carlo Veggy Good, sponsor ufficiale della Federazione Ginnastica d'Italia, ha decretato le sei squadre maschile e le sei femminili che si sono qualificate per la Final Six, che assegnerà gli scudetti 2022. Nella splendida cornice del PalaVesuvio di Napoli, con l’organizzazione della società Campania 2000 del presidente Aldo Castaldo, anche numero uno del Comitato Regionale Campania, in collaborazione con il vicepresidente federale Rosario Pitton e con il supporto del Comune di Napoli e dell’Assessorato allo Sport, è andata in scena una sfida di altissimo livello. Nella femminile, la Brixia di Brescia ha vinto la tappa partenopea e ha strappato il pass per la finalissima insieme a Ginnastica Civitavecchia, Artistica '81 Trieste, Centro Sport Bollate, Juventus Nova Melzo e Ginnica Giglio. Nella maschile, invece, la Giovanile Ancona ha trionfato in questa terza prova e si è garantita l'accesso alla Final Six, dove affronterà Pro Patria Bustese - la migliore nella stagione regolare - Gymnastic Romagna Team, Virtus Pasqualetti di Macerata, Corpo Libero Gymnastics Team e Palestra Ginnastica Ferrara. Le ultime tre piazzate, infine, sono retrocesse in Serie A2. Si tratta di Ginnastica Salerno, G.S. Audace e World Sporting Academy nella GAF; Panaro Modena, Ares di Cinisello Balsamo e Spes Mestre, che purtroppo non ha potuto partecipare alla tappa, a causa dell'infortunio di Nicolò Mozzato e di problemi di formazione.

