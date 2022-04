Napoli - Ginnastica Heaven ed Eur campioni in Serie A2. Insieme a Renato Serra e Juventus Nova Melzo salgono in A1 23 Aprile 2022

Si è concluso, con la terza e ultima tappa di Regular Season, il Campionato Nazionale di Serie A2 di Ginnastica Artistica maschile e femminile, in scena al PalaVesuvio di Napoli, con l’organizzazione della società Campania 2000 del presidente Aldo Castaldo, anche numero uno del Comitato Regionale Campania, in collaborazione con il vicepresidente federale Rosario Pitton e con il supporto del Comune di Napoli e dell’Assessorato allo Sport. Nella femminile Ginnastica Heaven e nella maschile la Dilettantistica EUR hanno vinto il titolo della cadetteria - oltre a portare a casa il successo nella tappa partenopea - e, insieme alle seconde classificate, ovvero Unione Sportiva Renato Serra per la GAF e Juventus Nova Melzo nella GAM, si aggiudicano la promozione diretta in Serie A1. Inoltre, le quarte, quinte e seste piazzate si giocheranno il play-off per conquistare l'ultimo passaggio disponibile nella massima serie. Nel weekend della Final Six, il prossimo 21 e 22 maggio, sempre nell'impianto di Ponticelli, si affronteranno Estate '83, Corpo Libero Gymnastics Team e GAL Lissone nella femminile e Roma 70, La Costanza Andrea Massucchi e Polisportiva Celle nella maschile. Retrocedono le ultime tre classificate: PGS Auxiulium, Fanfulla 1874 e SG di Torino nella GAF; Ginnastica Sampietrina, Libertas Ginnastica Vercelli e Pro Lissone Ginnastica nella GAM.

