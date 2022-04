Napoli - L'ultima tappa di Serie B incorona FutureGym 2000 nella GAF e Livornese nella GAM 22 Aprile 2022

Al PalaVesuvio di Napoli si è concluso il Campionato di Serie B di Ginnastica Artistica, che ha decretato la promozione delle prime tre squadre femminili e maschili per la prossima stagione. Nell'impianto di Ponticelli si è svolta la terza e ultima tappa, con l'organizzazione della società Campania 2000 del presidente Aldo Castaldo, anche numero uno del Comitato Regionale FGI, in collaborazione con il vicepresidente federale Rosario Pitton e con il supporto del Comune di Napoli e dell’Assessorato allo Sport. Nella femminile la FutureGym 2000 e nella maschile la Livornese non solo hanno vinto la prova di giornata, ma anche il Campionato di Serie B. Insieme a loro, hanno festeggiato il passaggio in Serie A2 – dopo le tappe di Ancona, Torino e Napoli, prendendo in considerazione le migliori due prove su tre – Libertas Ginnastica Vercelli e Acrobatic Fitness nella GAF e nella GAM Ginnastica Napoli e Artistica Mugello.

Inoltre, quest'anno andranno in scena anche i playoff-playout. Nella femminile, le ultime due squadre – ovvero Ardor Padova e Ginnastica Napoli - retrocedono, le squadre dalla 7ª alla 10ª posizione sfideranno le seconde delle Zone Tecniche di Serie C, per determinare le ultime due squadre promosse o salve in Serie B nel 2023. Nella maschile, invece, retrocedono le ultime tre – Eschilo Sporting Village, Ginnastica Fortitudo 1875 e SD Geas – mentre la 7ª, 8ª e 9ª si giocheranno la permanenza nella categoria con le seconde delle Zone Tecniche di C. La sfida si svolgerà nello stesso weekend della Final Six, in scena al PalaVesuvio il 21 e 22 maggio, e le prime due classificate, sia nella GAM che nella GAF, parteciperanno alla Serie B.

Alle premiazioni hanno preso parte il vicepresidente Rosario Pitton, delegato dal presidente FGI Gherardo Tecchi, il presidente della Campania 2000 e del CR Campania Aldo Castaldo e il Team Manager delle GAF Massimo Contaldo.

Domani il Campionato italiano riprenderà con la Serie A2, che avrà inizio alle ore 09:00, e con la sfida della Serie A1, a partire dalle 14:30. Entrambe saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della Federginnastica. I biglietti per l’evento sono in vendita sul circuito Vivaticket, sia online accedendo al link, sia presso i rivenditori autorizzati. Per accedere all’impianto, come da normativa vigente, sarà effettuato il controllo dei Green Pass.

