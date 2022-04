Riparte il Campionato Silver di Teamgym: le classifiche della prima prova 06 Aprile 2022

Riparte anche il Campionato Silver di Teamgym con la prima prova del torneo, svoltasi contemporaneamente nelle quattro zone tecniche. La ZT1 ha riunito società provenienti da Lombardia, Piemonte e Liguria (Sport Time Boves, Accademia Gin. Serrà Riccò, Horus Treviglio, Lib. Fossano, CH4 Sporting Club, Gin. Cumiana, Gin. Rivoltana, Centro Sport Usacli TO, Sigma Gymnica Monterosa, Gin. Imperia, Gin. Riviera dei Fiori) ed è stata organizzata a Sanremo con la collaborazione delle società Riviera dei Fiori e Ginnastica Imperia. La ZT2 ha visto affrontarsi i club del Friuli-Venezia Giulia (Judo Club Fenati, Ginnastica Sanvitese, Gymnos, Nuova Realtà 86, Dinamic Gym), con l’organizzazione a Gorizia dalla società Dinamic Gym. In Emilia-Romagna, invece, è andata in scena la gara di ZT3, organizzata a Sorbolo dalla ASD Ginnastica Sorbolo, tra Eden Sport, Ginnastica Fusignano, Exprì Noceto e Ginnastica Sorbolo. Infine, la ZT4 ha raggruppato le provenienti dal Lazio (New Alpi Gym, Ginnastica Anzio, Eschilo, Minnie Gym, Res Novae, Acrobatic Sport e Ginnastica Monterotondo) ed è stata organizzata a Monterotondo dalla ASD Ginnastica Monterotondo. Tre i livelli di gara - livello A, livello B e livello C – con oltre 500 atleti di 27 società con 117 rappresentative nelle quattro zone tecniche. Un po’ di emozione nell’incontrarsi nuovamente in campo gara davanti ad un pubblico, ma se pur dietro alle mascherine volti sorridenti e pieni di gioia.

Di seguito le classifiche di gara:

