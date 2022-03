Napoli - Al PalaVesuvio le stelle della Ritmica chiudono la Regular Season. Aspettando la Final Six su La7 23 Marzo 2022

Si alza il sipario sull’ultimo atto di Regular Season del Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B di Ginnastica Ritmica. Il teatro, ancora una volta, sarà il PalaVesuvio di Napoli che ospiterà la terza e conclusiva tappa per decidere promozioni, retrocessioni e le protagoniste della Final Six per l’assegnazione dello scudetto 2022. Dopo le prime giornate a Cuneo e Bari, si torna nell’impianto di Ponticelli per emettere i verdetti definitivi, sabato 26 e domenica 27 marzo, con l’organizzazione della società Evoluzione Danza di Angri della presidentessa Colomba Cavaliere, in collaborazione con il vicepresidente federale Rosario Pitton, con il Comitato Regionale Campania guidato da Aldo Castaldo e con il supporto del Comune di Napoli e dell’Assessorato allo Sport.

La classifica generale di A1 e A2 verrà stilata sulla base dei punteggi tecnici delle migliori due prove su tre. Le prime sei squadre della massima serie accederanno alla finalissima scudetto nel weekend del 1° maggio, le ultime tre retrocederanno in cadetteria. Le prime due classificate in A2, invece, faranno il passaggio di categoria mentre la 3ᵃ, 4ª e 5ᵃ si giocheranno nei play-off l’ultima promozione disponibile. Le ultime tre, infine, retrocederanno in Serie B.

Sulla pedana del palazzetto di via Argine vedremo le migliori ginnaste in circolazione. A cominciare da Sofia Raffaeli, appena tornata dalla World Cup di Atene – alla quale ha preso parte con Sofia Maffeis – con un carico di medaglie: tre ori – nelle finali a palla e clavette, oltre al metallo storico nel concorso generale – e un argento al cerchio. L’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato difenderà, insieme alla capitana e aviere dell’Aeronautica Militare Milena Baldassarri, i colori della Ginnastica Fabriano, attualmente in testa alla classifica dopo due prove. Inseguono le ginnaste della Raffaello Motto, protagoniste di un campionato strepitoso, tallonate dalla San Giorgio ’79 di Desio. Dalla quarta alla sesta posizione, quindi al momento qualificate per la Final Six, ci sono – in ordine – Ritmica Iris Giovinazzo, Armonia d’Abruzzo di Chieti e l’Udinese dell’aviere di Vigna di Valle Alexandra Agiurgiuculese.

In Serie A2 comanda l’Eurogymnica di Torino, a distanza siderale dalla Polisportiva Pontevecchio di Bologna. La sfida per la promozione diretta con Ginnastica Terranuova, Club Giardino di Carpi, le padrone di casa dell’Evoluzione Danza e la Virtus Gallarate sarà apertissima: soltanto i primi due club accederanno alla massima serie, le altre si giocheranno il tutto per tutto nei play-off. Il programma di gara prenderà il via sabato 26 marzo con la Serie A2 alle ore 15:00 e proseguirà poi con la Serie A1 a partire dalle 18:30. Entrambe saranno trasmesse in diretta sul sito di La7.it dove, è andata in onda l'intera Regular. La Final Six scudetto, invece, sarà su La7, nel week end del primo maggio. Su La7d, invece, saranno trasmesse le World Cup 2022 – dopo il successo di Atene, si va avanti con Sofia (10 aprile), Tashkent (17 aprile) e Baku (24 aprile) – che accompagneranno il telespettatore alla finalissima della Vitrifrigo Arena di Pesaro, domenica 5 giugno, dopo l’assegnazione dei titoli Assoluti al Palaghiaccio di Folgaria, l’ultimo fine settimana di maggio live sul La7.it.