Napoli – Il Criterium Giovanile apre le porte al Campionato Assoluto di Artistica. Campania Eccellenza della Ginnastica 10 Luglio 2021

Questa mattina, tra le mura del Palavesuvio di Napoli, nell’ambito del progetto denominato “Campania Eccellenza della Ginnastica” – protocollo d’intesa tra la Federginnastica, la Regione Campania e l'ARUS (Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport) che racchiude un cartello di otto eventi, organizzati dalla Federazione Ginnastica d’Italia, grazie al vicepresidente Rosario Pitton delegato dal numero uno Gherardo Tecchi, che culmineranno con i Campionati Europei di Artistica del 2024, assegnati dall’European Gymnastics – si è svolto il Crtierium Giovanile di Artistica maschile. Allievi e Junior si sono sfidati sui grandi attrezzi partenopei per i titoli 2021 di categoria sia nel concorso generale sia nelle finali per attrezzo. Si pubblicano, di seguito, le classifiche complete della gara. Alle 18 avrà inizio il conocorso generale del Campionato Italiano Assoluto mentre domani, dalle 16.00 le finali di specialità, il tutto in diretta sul canale Youtube della Federginnastica con la telecronaca di Giorgia Baldinacci e il commento di Andrea Massaro.