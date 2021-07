Folgaria - Motto Viareggio vince il titolo Allieve del Campionato d'Insieme 2021 02 Luglio 2021

Il weekend di gara al Palaghiaccio si è aperto con il Campionato Nazionale d'Insieme Allieve di Ginnastica Ritmica, in scena questo pomeriggio a Folgaria, in provincia di Trento, con l'organizzazione della Federazione Ginnastica d'Italia, dell'official partner della Federginnastica, Trentino Marketing, dell’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra e della ASD Gym Club Ala di Trento, in collaborazione con la delegazione provinciale FGI di Trento.

Il titolo di categoria con le 5 funi se lo è aggiudicato la Raffaello Motto di Viareggio (punteggio di finale 14.100), che ha relegato al secondo posto l'Armonia d'Abruzzo di Chieti (13.900 pt.). Medaglia di bronzo, infine, le giovani romagnole dell'Endas Cervia (13.850 pt.). Ai piedi del podio è finita l'Eurogymnica Torino, a seguire troviamo Udinese, Ritmica Futura, Sport Giocando e Ginnastica E. Riboli.

Erano in totale 23 i gruppi, provenienti da tutta Italia e applauditi dagli spalti in un palazzetto finalmente aperto al pubblico, seppur in maniera ridotta, che hanno partecipato al Campionato d'Insieme Allieve. Soltanto le prime otto, dopo la fase di qualificazione che ha aperto la gara, hanno strappato il pass per la finale che ha assegnato il titolo 2021.

Alle premiazioni hanno partecipato Micaela Baroni, Delegata provinciale FGI di Trento, Arianna Toller, Referente per le partnership e i grandi eventi di Alpe Cimbra, e Marco Dalla Riva, Referente per le partnership e i grandi eventi di Trentino Marketing. Grande ospite del weekend dei piccoli attrezzi, la Squadra Nazionale azzurra, in preparazione ai Giochi Olimpici nel collegiale di Follonica, a meno di un mese dalla rassegna di Tokyo. I cinque avieri dell'Aeronautica Militare – Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Daniela Mogurean – si sono esibite con i due esercizi alle 5 palle, sulle note di Ninja di Maxime Rodriguez, e con 3 cerchi e 4 clavette, su Tree of life suite di Roberto Cacciapaglia, sotto lo sguardo della Direttrice Tecnica Emanuela Maccarani, dell'allenatrice Olga Tishina e di tutto lo staff dell’Accademia Internazionale di Desio.

Appuntamento a domani 3 luglio: la gara riprenderà alle ore 9:00 con le qualificazioni dei Campionati d'Insieme Giovanile e Open, in diretta sul canale Youtube della FGI. Dalle 19:10, invece, si aprirà il Concorso Generale dei Campionati Italiani Assoluti, in diretta sul sito di Gazzetta.it.