Napoli - Alessia Russo vince la medaglia d'argento al nastro all'Universiade 13 Luglio 2019

Alessia Russo scrive la storia della Ginnastica Ritmica all'Universiade, vincendo la medaglia d'argento nella finale al nastro con il punteggio di 18.700 dopo una prestazione strepitosa. La stella dell'Armonia d'Abruzzo, che ieri ha chiuso al 6° l'All Around, ha disputato anche l'altra final eight al cerchio in cui si è piazzata quinta con 19.400 punti. Potete rivedere la gara dell'azzurra su Rai 2 alle 18.50.